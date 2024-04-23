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У низці регіонів України оголосили повітряну тривогу: є загроза "Шахедів" та ракет

Україна, Вівторок 23 квітня 2024 21:52
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У низці регіонів України оголосили повітряну тривогу: є загроза "Шахедів" та ракет Ілюстративне фото: росіяни атакують Україну (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 23 квітня, ввечері вкотре атакують Україну своїми дронами та ракетами. У низці областей - тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

За інформацією Повітряних сил, у прифронтових областях є загроза атак російської авіації, там спостерігається її активність.

У низці регіонів України оголосили повітряну тривогу: є загроза &quot;Шахедів&quot; та ракетФото: карта тривог в Україні (скріншот)

При цьому військові зафіксували у повітряному просторі ракету, яка летить у напрямку Дніпра.

Водночас мешканців Полтавської області попередили, що у регіоні є загроза застосування ударних безпілотників.

Оновлено 21:59

Повітряні сили заявили про загрозу балістики зі Сходу.

Оновлено 22:11

Ворожі "Шахеди" вже виявили на півдні Полтавської області. Вони прямують на захід.

Оновлено 22:20

Загроза застосування "Шахедів" для Херсонської та Миколаївської областей повідомили Повітряні сили.

Атаки росіян

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують свої ракети та безпілотники для завдання ударів по Україні. Найчастіше під атакою знаходяться об'єкти цивільної інфарструктури, через що гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Остання атака російських терористів відбулася у ніч проти 23 квітня. Загалом для удару ворог задіяв 15 безпілотників. 14 із них вдалося збити.

В Одесі внаслідок удару РФ дев'ять мирних жителів отримали поранення. Серед них було четверо дітей.

Поліцейські оприлюднили відео про те, як вони рятували мешканців Одеси в перші хвилини після удару.

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