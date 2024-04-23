У низці регіонів України оголосили повітряну тривогу: є загроза "Шахедів" та ракет

Російські окупанти сьогодні, 23 квітня, ввечері вкотре атакують Україну своїми дронами та ракетами. У низці областей - тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram .

Загроза застосування "Шахедів" для Херсонської та Миколаївської областей повідомили Повітряні сили.

Ворожі "Шахеди" вже виявили на півдні Полтавської області. Вони прямують на захід.

Повітряні сили заявили про загрозу балістики зі Сходу.

Водночас мешканців Полтавської області попередили, що у регіоні є загроза застосування ударних безпілотників.

При цьому військові зафіксували у повітряному просторі ракету, яка летить у напрямку Дніпра.

За інформацією Повітряних сил, у прифронтових областях є загроза атак російської авіації, там спостерігається її активність.

Атаки росіян

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують свої ракети та безпілотники для завдання ударів по Україні. Найчастіше під атакою знаходяться об'єкти цивільної інфарструктури, через що гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Остання атака російських терористів відбулася у ніч проти 23 квітня. Загалом для удару ворог задіяв 15 безпілотників. 14 із них вдалося збити.

В Одесі внаслідок удару РФ дев'ять мирних жителів отримали поранення. Серед них було четверо дітей.

Поліцейські оприлюднили відео про те, як вони рятували мешканців Одеси в перші хвилини після удару.

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