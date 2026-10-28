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В ряде регионов РФ раздались взрывы: в Липецке в районе металлургического комбината пожар

00:04 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: российская МЧС (Getty Images)

В ряде регионов РФ вечером 27 октября раздалась ракетная тревога.
Над Липецком работала противовоздушная оборона по реактивным целям, а в районе металлургического комбината вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

"Есть информация о прилетах и пожаре в стороне аэродрома...Видим активную работу ЗРПК "Панцирь" по воздушным целям", - говорится в комментарии под видео из Липецка.

OSINT-ы также написали о пожаре в районе НЛМК (Новолипецкого металлурийного комбината) в результате работы ПВО и падения объекта соответственно.

На кадрах пожара в районе комбината действительно виден большой пожар и задымление.

Липецкий металлургический комбинат – это одно из крупнейших предприятий черной металлургии России и ключевой производственный актив группы НЛМК.

Комбинат специализируется на производстве стали и металлопроката, которые используются в строительстве, машиностроении, автомобильной промышленности, производстве труб и промышленного оборудования.

Следует отметить, что Липецкий металлургический комбинат играет роль в обеспечении российского военно-промышленного комплекса и есть конкретные журналистские данные о поставках его продукции оборонным предприятиям РФ.

Напомним, Новолипецкий металлургический комбинат украинская сторона ранее уже атаковала.

Например, разведка провела в апреле спецоперацию - в результате поражения дронами-камикадзе была частично разрушена кислородная станция комбината и выведены из строя два кислородных блока.

Атака на Липецкий комбинат осуществлялась и годами ранее уже во время полномасштабного наступления россиян. В частности, сообщалось об ударе по комбинату в 2024 году.

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