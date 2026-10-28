В ряде регионов РФ раздались взрывы: в Липецке в районе металлургического комбината пожар

"Есть информация о прилетах и пожаре в стороне аэродрома...Видим активную работу ЗРПК "Панцирь" по воздушным целям", - говорится в комментарии под видео из Липецка.

OSINT-ы также написали о пожаре в районе НЛМК (Новолипецкого металлурийного комбината) в результате работы ПВО и падения объекта соответственно.

На кадрах пожара в районе комбината действительно виден большой пожар и задымление.

Липецкий металлургический комбинат – это одно из крупнейших предприятий черной металлургии России и ключевой производственный актив группы НЛМК.

Комбинат специализируется на производстве стали и металлопроката, которые используются в строительстве, машиностроении, автомобильной промышленности, производстве труб и промышленного оборудования.

Следует отметить, что Липецкий металлургический комбинат играет роль в обеспечении российского военно-промышленного комплекса и есть конкретные журналистские данные о поставках его продукции оборонным предприятиям РФ.