В низці регіонів РФ пролунали вибухи: у Липецьку в районі металургійного комбінату пожежа

"Є інформація про прильоти та пожежу в стороні аеродрому...Бачимо активну роботу ЗРПК "Панцир" по повітряних цілях", - йдеться у коментарі під відео з Липецька.

OSINT-и також написали про пожежу в районі НЛМК (Новолипецкого металурійного комбінату) внаслідок роботи ППО та падіння об'єкта відповідно.

На кадрах пожежі в районі комбінату дійсно видно велику пожежу та задимлення.

Липецький металургійний комбінат - це одне з найбільших підприємств чорної металургії Росії та ключовий виробничий актив групи НЛМК.

Комбінат спеціалізується на виробництві сталі та металопрокату, які використовують у будівництві, машинобудуванні, автомобільній промисловості, виробництві труб і різноманітного промислового обладнання.

Слід зазначити, що Липецький металургійний комбінат відіграє роль у забезпеченні російського військово-промислового комплексу, і є конкретні журналістські дані про постачання його продукції оборонним підприємствам РФ.