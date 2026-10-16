Силы ПВО сбили более 70% реактивных дронов РФ за ночь

В ночь на 16 октября Россия атаковала Украину 149 ударными дронами, 108 из которых были реактивны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

По данным военных, атака началась в 18.00 15 октября. Дроны летели с направлений Орла в России, оккупированного Донецка и Гвардейского в оккупированном Крыму.

Кроме реактивных и обычных Shahed, враг запустил "Герберы" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

По состоянию на 09.30 противовоздушная оборона сбила или подавила 114 вражеских беспилотников. Среди них 77 реактивных Shahed, а также Герберы и дроны других типов. Таким образом, было сбито 71,3% реактивных дронов.

Также зафиксировано попадание 27 средств воздушного нападения на 24 локациях. Еще на 14 локациях упали обломки сбитых дронов.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА", - отметили в Воздушных силах.

Напомним, утром 16 октября во Львове во время воздушной тревоги раздался сильный взрыв.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что ПВО подвела вражеский дрон на подлете в город.

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