В Киеве и большинстве областей Украины ввели аварийные отключения света

Вследствие предыдущих массированных обстрелов энергетических объектов Украины в большинстве областей во вторник, 9 декабря, ввели аварийные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укрэнерго".
Украинцев предупредили, что графики обесточивания в тех областях, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.
"Укрэнерго" отметило, что аварийные отключения будут отменены после того, как удастся стабилизировать ситуацию в энергосистеме.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона", - говорится в сообщении.
Об аварийных отключениях сообщили в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Одесской областях. Частично ГАВ действуют также в Полтавской (5 очередей) и Черниговской (5 очередей) областях.
Напомним, в ночь на 6 декабря РФ осуществила масштабную комбинированную атаку на украинскую энергосистему, после которой отключения света усилились. Под ударом были объекты в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Кроме того, россияне целенаправленно атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, что привело к серьезным повреждениям оборудования. Из-за интенсивных ударов атомные электростанции были вынуждены временно уменьшить производство электроэнергии.
В ночь на 7 декабря Россия нанесла новый удар по энергетической инфраструктуре в Кременчугском районе Полтавщины, использовав ракеты и ударные дроны. В результате частично исчезли тепло- и водоснабжение в отдельных населенных пунктах.
Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что после ночных массированных ударов самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Черниговской и Донецкой областях.
Отметим, сегодня, 9 декабря, премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что в Украине по состоянию на сейчас по всей стране действуют три очереди графиков почасовых отключений электроэнергии. Она подчеркнула, что правительство работает над сокращением продолжительности отключений.