В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: есть угроза пусков дронов и ракет

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога сегодня ночью, 2 августа. В Воздушных силах ВСУ предупреждают о пусках "шахедов" и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

"Группа ударных БПЛА пересекла воздушное пространство в Сумской области!" - говорится в сообщении Воздушных сил. Также, предупреждается о движении "шахедов" над акваторией Черного моря в сторону юга Одесской области. В Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях ракетная опасность. Воздушные тревоги 1 августа В течение дня по всей территории Украины четырежды объявляли воздушную тревогу. Причиной, по данным воздушных сил ВСУ, была ракетная опасность.