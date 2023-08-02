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У низці областей України оголосили повітряну тривогу: є загроза пусків дронів та ракет

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Україна, Середа 02 серпня 2023 01:44
У низці областей України оголосили повітряну тривогу: є загроза пусків дронів та ракет Фото: повітряна тривога в Україні вночі 2 серпня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У низці областей України оголосили повітряну тривогу сьогодні вночі, 2 серпня. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про пуски "шахедів" та ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

У низці областей України оголосили повітряну тривогу: є загроза пусків дронів та ракет"Група ударних БПЛА перетнула повітряний простір в Сумській області!", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Також, попереджається про рух "шахедів" над акваторією Чорного моря у бік півдня Одеської області.

У Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях ракетна небезпека.

Повітряні тривоги 1 серпня

Протягом дня по всій території України чотири рази оголошували повітряну тривогу. Причиною, за даними Повітряних сил ЗСУ, була ракетна небезпека.

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