У низці областей України оголосили повітряну тривогу: є загроза пусків дронів та ракет

У низці областей України оголосили повітряну тривогу сьогодні вночі, 2 серпня. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про пуски "шахедів" та ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

"Група ударних БПЛА перетнула повітряний простір в Сумській області!", - йдеться у повідомленні Повітряних сил. Також, попереджається про рух "шахедів" над акваторією Чорного моря у бік півдня Одеської області. У Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях ракетна небезпека. Повітряні тривоги 1 серпня Протягом дня по всій території України чотири рази оголошували повітряну тривогу. Причиною, за даними Повітряних сил ЗСУ, була ракетна небезпека.