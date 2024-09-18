С начала суток произошло 103 боя. Генштаб назвал самые горячие направления фронта
По состоянию на вечер 18 сентября количество боевых столкновений на фронте возросло до 103. Горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов в Харьковской, Черниговской и Сумской областях пострадали, в частности, громады населенных пунктов Николаевка, Великая Писаревка, Бояро-Лежачи, Тимофеевка, Малушино, Угроиды, Павловка, Тимоновичи и Чайкино.
Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по районам Графского, Бондаревщины, Малушиного, Сосновки, Искровщины, Ободов, Константиновки.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении противник при поддержке авиации пытается штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска.
На Купянском направлении российские оккупанты девять раз атаковали Силы обороны в районах Синьковки, Кругляковки и Стельмаховки. Два боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Невского и Макеевки. Семь боестолкновений завершились, еще два - продолжаются.
Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского на Северском направлении. Один штурм украинские воины отразили, еще одно боестолкновение - продолжается.
На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отразили три атаки российских захватчиков вблизи Временного Яра и Ступочек. В то же время, авиация противника нанесла удары КАБА и НАРА по Часовому Яру и Дружковке.
На Торецком направлении враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дачное, Щербиновка, Нелиповка и Нью-Йорка. По Щербиновке и Иванополью оккупанты дважды ударили КАБами.
На Покровском направлении в российские захватчики при поддержке авиации предприняли 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Новоторецкого, Гродовки, Новогродовки, Михайловки и Красного Яра. Силы обороны сдерживают напор и отразили 21 атаку противника, три боестолкновения - еще продолжаются.
На Кураховском направлении вражеские войска атаковали 26 раз в сторону населенных пунктов Цукурино, Украинский, Георгиевка, Дальнее и Константиновка. Двадцать три попытки оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.
На Времивском направлении произошло пять вражеских атак недалеко от Екатериновки и Богоявленки. Три боя еще не завершились.
На Гуляйпольском направлении российские захватчики безуспешно атаковали в районе Гуляйполя. Вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Пятихаткам и Жеребянкам.
На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Малой Токмачки и Новоданиловки. Одно боестолкновение еще продолжается.
Также четырежды враг безуспешно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.
"Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает равнять с землей свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли двенадцать ударов шестнадцатью КАБмы по собственной территории", - добавили в Генштабе.
Ситуация на фронте и потери врага
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 17 сентября, на линии столкновения произошло 194 боя. Половина боевых столкновений зафиксирована в Покровском и Кураховском направлениях.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 637 тысяч единиц личного состава. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще более 1100 оккупантов. Также вчера ВСУ уничтожили 6 танков, 3 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем и другую технику врага.
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