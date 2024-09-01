В Харькове раздался взрыв: город под обстрелом

Российские военные снова атакуют Харьков. В городе под вечер в очередной раз раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова .

Напомним, что еще за 20 мин до взрыва в городе была объявлена воздушная тревога. Пока карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Терехов также отметил, что в Харькове был слышен взрыв и призвал харьковчан быть осторожными.

"Оккупанты наносят удары! Харьков и район: будьте в укрытиях", - сообщил глава ОВА.

Обстрелы Харькова

Напомним, что российские войска почти ежедневно обстреливают город. В частности, только сегодня утром оккупанты нанесли масштабный удар по Харькову.

Под вражеским ударом оказались торговые центры, Дворец спорта, Новая почта. В результате вражеского удара в городе много пострадавших. Младшему из них всего три месяца.

Детальнее о последствиях враждебной агрессии, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.