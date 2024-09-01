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В Харькове раздался взрыв: город под обстрелом

Харьков, Воскресенье 01 сентября 2024 19:35
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В Харькове раздался взрыв: город под обстрелом Фото: россияне атакуют Харьков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные снова атакуют Харьков. В городе под вечер в очередной раз раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты наносят удары! Харьков и район: будьте в укрытиях", - сообщил глава ОВА.

Терехов также отметил, что в Харькове был слышен взрыв и призвал харьковчан быть осторожными.

В Харькове раздался взрыв: город под обстрелом

Напомним, что еще за 20 мин до взрыва в городе была объявлена воздушная тревога. Пока карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Обстрелы Харькова

Напомним, что российские войска почти ежедневно обстреливают город. В частности, только сегодня утром оккупанты нанесли масштабный удар по Харькову.

Под вражеским ударом оказались торговые центры, Дворец спорта, Новая почта. В результате вражеского удара в городе много пострадавших. Младшему из них всего три месяца.

Детальнее о последствиях враждебной агрессии, можно узнать в материале РБК-Украина.

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