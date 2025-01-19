В ЦПД рассказали, на что делает ставку РФ в войне после удачных ударов по НПЗ

Удары Сил обороны Украины по российским нефтебазам уже принесли свои результаты. Потому что сейчас Россия во время наступлений на фронте больше полагается на пехоту.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Сейчас из-за значительных потерь бронетехники, а также логистических сбоев по топливу в результате ударов по НПЗ и нефтебазам, россияне больше сил возлагают на пехотные наступления", - рассказал он.

По словам Коваленко, в свою очередь, российская пехота использует технику, также мотоциклы, багги, и собственные ноги.