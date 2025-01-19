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В ЦПД рассказали, на что делает ставку РФ в войне после удачных ударов по НПЗ

Украина, Воскресенье 19 января 2025 11:42
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В ЦПД рассказали, на что делает ставку РФ в войне после удачных ударов по НПЗ Фото: РФ делает ставку на пехотные наступления на фронте после атак Сил обороны на НПЗ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Удары Сил обороны Украины по российским нефтебазам уже принесли свои результаты. Потому что сейчас Россия во время наступлений на фронте больше полагается на пехоту.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Сейчас из-за значительных потерь бронетехники, а также логистических сбоев по топливу в результате ударов по НПЗ и нефтебазам, россияне больше сил возлагают на пехотные наступления", - рассказал он.

По словам Коваленко, в свою очередь, российская пехота использует технику, также мотоциклы, багги, и собственные ноги.

Атаки ВСУ на российские нефтебазы

Украинские военные постоянно бьют на нефтебазам и важным объектам РФ, которые снабжают группировки оккупантов на фронте в Украине.

Например, 18 января дроны ГУР атаковали нефтебазу в Тульской области (Россия). Известно о по меньшей мере десяти "прилетах".

А вечером 17 января неизвестные дроны атаковали нефтебазу в Калужской области. Речь шла о промышленном предприятии в городе Людиново. По словам очевидцев, обломки упали на территорию завода и там начался пожар.

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