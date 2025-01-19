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Сырский объяснил, как удары по РФ повлияли на боевые возможности ее армии

Украина, Воскресенье 19 января 2025 20:37
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Сырский объяснил, как удары по РФ повлияли на боевые возможности ее армии Фото: главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Удары по РФ влияют на боевые возможности российских войск. За несколько месяцев нормы расхода артиллерийских боеприпасов в их армии уменьшились фактически вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в интервью телемарафону.

Во время интервью журналист спросил у главнокомандующего, как удары по российской Федерации влияют на боевые возможности российского войска.

"Уже несколько месяцев нормы расхода артиллерийских боеприпасов в российской армии уменьшились фактически вдвое. Яркий пример. Если раньше эта цифра достигала до 40 тысяч в сутки, то сейчас - значительно меньше", - ответил Сырский.

Атаки ВСУ на российские нефтебазы

Украинские военные постоянно бьют по нефтебазам и важным объектам РФ, которые обеспечивают группировку оккупантов на фронте в Украине.

Например, 18 января дроны ГУР атаковали нефтебазу в Тульской области (Россия). Известно о по меньшей мере десяти "прилетах".

А вечером 17 января неизвестные дроны атаковали нефтебазу в Калужской области. Речь шла о промышленном предприятии в городе Людиново. По словам очевидцев, обломки упали на территорию завода и там начался пожар.

Заметим, что ранее сегодня в ЦПД рассказали, на что делает ставку РФ в войне после удачных ударов по НПЗ.

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