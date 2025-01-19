Сырский объяснил, как удары по РФ повлияли на боевые возможности ее армии

Удары по РФ влияют на боевые возможности российских войск. За несколько месяцев нормы расхода артиллерийских боеприпасов в их армии уменьшились фактически вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в интервью телемарафону.

Во время интервью журналист спросил у главнокомандующего, как удары по российской Федерации влияют на боевые возможности российского войска. "Уже несколько месяцев нормы расхода артиллерийских боеприпасов в российской армии уменьшились фактически вдвое. Яркий пример. Если раньше эта цифра достигала до 40 тысяч в сутки, то сейчас - значительно меньше", - ответил Сырский.