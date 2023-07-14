Нож в спину Путина? Эрдоган мог засветить российскую С-400 перед НАТО: поможет ли это Украине

Во время саммита НАТО возле Вильнюса могла засветиться система С-400 российского производства. Вернее, не весь комплекс, а ее радары, задействованные в защите неба над литовской столицей, и следы якобы ведут в Турцию.

О том, могла ли она интегрировать российские системы с западными и какая может быть от этого польза для нашей страны, - ниже в материале РБК-Украина.

Что произошло

На то, что в обеспечении мер безопасности на саммите НАТО в литовской столице могли быть задействованы элементы С-400 обратил внимание пользователь Twitter ben-reuter, который специализируется на OSINT-разведке (разведка по общедоступным источникам).

В частности, он опубликовал следующий снимок спутника MAXAR.

Фото: радиолокационная система комплекса С-400 возле Вильнюса (twitter.com/benreuter_IMINT)

Он также привел изображение радиолокационной станции (РЛС) 91Н6 и подписал ее словами "тень Эрдогана", намекая на то, что Турция могла предоставить станцию для обеспечения противовоздушной обороны.

Фото: РЛС 91Н6 (twitter.com/benreuter_IMINT)

Отметим, ранее в открытом доступе не было упоминаний того, что Турция использовала закупленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 или их элементы в совместных мероприятиях с членами НАТО. Как и нет официальных подтверждений наличия РЛС 91Н6 в районе Вильнюса.

Как писало издание Reuters, накануне саммита литовскую столицу превратили в неприступную крепость. В частности, 16 стран-участниц направили около тысячи военных, а также передовые системы ПВО.

Например, Германия развернула 12 пусковых установок Patriot для перехвата ракет или боевых самолетов, а Испания - систему NASAMS. Кроме того, часть союзников привезла самоходные гаубицы, средства борьбы с дронами, вертолеты и другое военное оборудование.

С этой точки зрения возможное присутствие РЛС 91Н6 российского производства важно само по себе. И в принципе сильно не резонирует с поведением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Эрдоган сейчас ведет такую политику - он и россиянам, и американцам показывает, что он владеет Босфором и Дарданеллами, может делать что угодно. У него очень интересная позиция и возможности", - отметил в комментарии РБК-Украина авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Российская С-400 и Турция

С-400 - это российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности. Принят на вооружение в 2007 году. Заявленные характеристики:

дальность поражения воздушной цели - до 250 км

высота поражения - до 27 км

скорость поражаемых целей - до 4800 м/с

число одновременно обстреливаемых целей одним ЗРК - до 6

Экспортная версия имеет наименование "Триумф". В 2017 году Турция объявила о подписании контракта на 2,5 млрд долларов. Одно из условий - запрет на передачу или перепродажу третьим странам. После этого стороны достигли соглашения о поставке второго комплекта систем С-400.

Российско-турецкий контракт вызвал резкую критику со стороны администрации США, которая приостановила участие Турции в программе истребителей пятого поколения F-35. В 2020 году появились сообщения о том, что турецкая сторона готова перепродать С-400, если США предоставят заем на 10 млрд долларов и вернутся к совместному производству F-35. Официального подтверждения сделки пока не было.

Фото: закупка С-400 повлекла санции США против Турции (doblest club)

Весной 2022 года стало известно, что Белый дом предлагал передать турецкие С-400 Украине, однако получил отказ.

Системы С-400 задействованы в российско-украинской войне, в том числе для ударов по наземным целям. Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил о том, что были попытки ударить как минимум по объектам в Киевской области. При таком сценарии зенитные ракеты атакуют цель по баллистической траектории, поэтому их сложно сбить.

Особенности радара С-400

Зенитно-ракетный комплекс С-400 в базовом варианте сохранил структуру ЗРК типа С-300, которая включает многофункциональную радиолокационную станцию, пусковые установки, автономные средства обнаружения и целеуказания.

Командный пункт оснащен РЛС 91Н6Е, создающую радиолокационное поле в зоне действия системы. Ее задача - обнаружение, трассовое сопровождение и определение типов воздушных целей. Радиолокатор обнаружения 91Н6Е работает в режиме кругового обзора, является трехкоординатным и помехозащищенным.

По его данным командный пункт распределяет цели между ракетными комплексами, обеспечивает их целеуказаниями и осуществляет взаимодействие всех элементов ЗРК. В российских источниках говорится о том, что радар раннего обнаружения имеет инструментальную дальность до 600 км.

Фото: заявленная дальность обнаружения радара якобы составляет 600 км (arsenal-info.ru)

Константин Криволап не доверяет такой информации.

"Основным элементом российского радара выступает фазированная радиолокационная решетка. Но если я не ошибаюсь, плотность маленьких антенн в х-диапазоне от 8 до 12 ГГц, это не самая сильная сторона российской промышленности. Я не знаю радиолокационных систем с реальной дальностью обнаружения в 600 км", - отметил он в беседе с изданием.

По его словам, этого нет даже в новейшем американском противоракетном комплексе ТHAAD, который далеко видит и далеко бьет. Его передовые возможности реализованы за счет большого числа радаров и других средств, таких как ретрансляторы и военные спутники, которые имеют собственные РЛС.

По мнению Криволапа, 600 км для российской РЛС 91Н6Е из той же оперы, что и недавнее заявление РФ о якобы вдвое увеличенном производстве истребителей Су-35. Чего с учетом всех факторов в реальности быть не может.

Если сравнивать со старшим комплексом С-300, с основного радара которого идет вся информация и "рисуется картинка", то у С-400 есть еще и вспомогательные многофункциональные радары, как правило, разбросанные по большой территории на расстоянии до 100 км друг от друга.

Что касается идеологии, то она отличается от построения системы Patriot. С-400 выступает скорее не для объектовой, а региональной обороны, то есть покрывает какую-либо область или район. Однако ни в коем случае не является универсальной. Она может сбить что-то из низколетящих, что-то из малоразмерных целей, что-то из баллистики, но не все сразу. В отличие от Patriot, фишка которого заключается в работе по баллистике, хотя при наличии разных типов ракет способен сбивать и разные типы целей, добавил эксперт.

Интеграция с западными ЗРК

Что С-300, что С-400 являются серьезными комплексами со своей концепцией и развитием, реализованными по принципу модульности. И, пожалуй, это одна из топовых советско-российских разработок, которая дает реальные результаты в условиях современной войны.

На сегодня нет подтверждений, что Турция интегрировала элементы российских С-400 с западными системами. Однако исключать это полностью нельзя, хотя бы потому, что Украине уже удалось провернуть такой трюк. До полномасштабного вторжения наша противовоздушная обороны основывалась преимущественно на С-300 в модификациях ПТ/ПС. Сегодня они работают в единой связке с Patriot, NASAMS, IRIS-T и т.д., а также другим советским наследием типа С-200 и С-125.

"Даже внутри самой у IRIS-T радары от разных производителей, связанные единым протоколом. Так что в такой интеграции нет ничего удивительного", - подчеркивает Константин Криволап.

Интеграция различных средств противовоздушной и противоракетной обороны стала возможной в том числе благодаря военной системе ситуативной осведомленности Delta.

"Она объединяет всю информацию, начиная от спутника, не говоря уже о радиолокационных системах", - уточняет эксперт.

Фото: Турция могла интегрировать РЛС с западными системами по примеру Украины (oborona.ru)

Delta интегрирует на цифровой карте данные о противнике с радаров, спутников, сенсоров, GPS-трекеров, радиоперехватов и т.д. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать происходящее на суше, в море, в воздухе, в космосе и киберпространстве.

Система Delta используется для планирования операций и боевых действий, координация между подразделениями проходит через защищенный мессенджер. Платформа и сервисы построены по стандартам НАТО. Отметим, в прошлом году к системе подключили чат-бот "єВорог", с помощью которого украинцы могут отправлять фото и видео с местонахождением российских войск.

А на днях вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Delta успешно прошла тесты на совместимость с 15 системами десяти стран-членов НАТО и теперь способна загружать данные с истребителей F-16, которые должна получить Украина.

Может ли информация об этой РЛС помочь Украине?

После того как в сети были опубликованы снимки РЛС 91Н6 возле Вильнюса, в медиа появились мнения о том, что специалисты НАТО могут подробно изучить все ее составляющие, выяснить особенности работы и поделиться информацией с Украиной, чтобы Силы обороны могли эффективное уничтожать пусковые установки С-400. Кроме того, в СМИ утверждают, что турецкий президент якобы вонзил нож в спину Владимиру Путину.

По мнению Константина Криволапа, вряд ли все вышеуказанное имеет большое значение для военных и разведки.

"Я не думаю, что С-400 для наших специалистов и для НАТО является какой-то загадкой или проблемой. Там попросту не может быть ничего особо нового и неизвестного", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, единственный интерес представляют антенная решетка, плотность установленных элементов и мощности, которую они могут передать. Все остальное в принципе известно. Он также напоминает, что до 2008-2009 годов у нас было тесное общение с российскими специалистами, которые помогали модернизировать системы ПВО.

"Поэтому я не думаю, что у россиян есть от нас какие-то секреты. Надо понимать, что как они о нас знают все, так и мы все знаем о них с точки зрения технологий и вооружений. У нас была одна школа и те же учителя", - добавил эксперт.