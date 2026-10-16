"Ніякої зради немає": Корецький пояснив, чого чекати від змін у бронюванні

В Україні хочуть переглянути правила бронювання через великі зловживання, проте кардинальних змін для критичних установ не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького на годині запитань до уряду.

Постанову про бронювання зараз доопрацьовують. Коли вона буде готова, про це повідомлять.

"Постанова доопрацьовується, і як тільки вона буде готова, ми зможемо це прокомунікувати", - сказав прем'єр.

Чому хочуть змінити 100% бронювання

"Це дає можливості для великих маніпуляцій. Якщо ти маєш 100%, то ти можеш збільшувати штат безкінечно і бронювати людей - не важливо, чи є він ремонтником, чи не є, чи є він енергетиком, чи не є", - пояснив Корецький.

За його словами, ця система вже набула великого масштабу. Саме тому розглядають, що робити з 100% бар'єром: змінити його чи залишити як є.

"Бо, на жаль, зловживань багато. І продовжуються десятками тисяч щомісяця додаткові бронювання", - додав він.

Прем'єр наголосив, що треба розділити критичність і економічний блок.

"Заробітна плата і відсутність сплати податків - заборгованості за податки - це зовсім або не завжди означає, що підприємство критичне. А критичне - це обороноздатність і життєзабезпечення держави", - сказав Корецький.

Він навів приклад підрядника, якого зараз бронюють на 100%, бо він виконує роботи для "Укренерго". Але коли розібралися, виявилося, що для "Укренерго" працюють лише 20 людей зі 100. Решта займається звичайними бізнесовими справами та проєктами.

Що кажуть про критичні підприємства

Корецький запевнив, що жодної "зради" немає. Усі деталі розкажуть тоді, коли ухвалять і оприлюднять відповідні рішення.

"Тому зараз той скепсис, який в суспільстві і обговорюється, він не має підстав, не має жодних офіційних рішень, не має про що критикувати зараз", - заявив прем'єр.

"А те, що система мобілізації і бронювання підлягає вдосконаленню, - це беззаперечний факт. Те, що Генштаб потребує військових, - це факт", - наголосив він.

Водночас критичним підприємствам, за його словами, хвилюватися не варто.

"Точно можу сказати з великою впевненістю, що для цих людей, для цих підприємств, для цих виробництв ніяких радикальних змін не буде", - запевнив Корецький.

Прем'єр закликав не маніпулювати, бо навколо теми дуже багато спекуляцій. Коли рішення ухвалять, про них належним чином повідомлять.

Нагадаємо, 13 жовтня Кабмін ухвалив постанову про організацію бронювання військовозобов'язаних.

Частину про відсотки бронювання доопрацьовуватимуть ще п'ять днів.

Також ми писали, що проти скорочення квоти для ОПК зі 100% до 85% виступила оборонна галузь.

За оцінкою Української Ради зброярів, працівники ОПК становлять не більше 10% усіх заброньованих.