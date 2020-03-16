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Франція відкладе другий тур муніципальних виборів через коронавірус

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 22:08
Франція відкладе другий тур муніципальних виборів через коронавірус
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/worldeconomicforum)

Президент Франції заявив, що це вимушений захід

Другий тур французьких муніципальних виборів відкладений у зв'язку з пандемією коронавіруса COVID-19. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в ефірі одного з телеканалів, повідомляє РБК-Україна.

Макрон подякував виборцям, які прийшли на перший тур виборів, і заявив, що другий тур буде відкладено як мінімум до середини липня.

"У цьому контексті, порадившись з президентом Сенату, головою Національних зборів, а також з моїми попередниками, я вирішив, що другий тур муніципальних виборів буде відкладено", - заявив французький президент.

Крім іншого, Макрон також оголосив про закриття кордонів і обмеження поїздок між країнами ЄС на 30 днів.

"Завтра з полудня кордони на в'їзд до Європейського Союзу і Шенгенської зони будуть закриті. Всі поїздки між європейськими країнами та Європейським союзом будуть припинені», - додав Макрон.

У Франції зафіксовано понад 5,3 тис. випадків зараження коронавірусом COVID-19. Від інфекції померли 127 французів.

Нагадаємо, сьогодні Європейський союз у зв'язку з пандемією коронавірусу закрив кордони для "несуттєвих" поїздок.

Також РБК-Україна повідомляло, що за сьогоднішній день кілька країн ввели режим надзвичайного стану для недопущення розповсюдження COVID-19.

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