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У Франції розповіли, коли поширення коронавірусу піде на спад

Новини » В світі     16.03.2020 - 10:35
У Франції розповіли, коли поширення коронавірусу піде на спад
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Французький міністр закликав не панікувати, спостерігаючи за зростанням числа інфікованих

Міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланку вважає, що поширення коронавіруса SARS-CoV-2 піде на спад після того, як їм перехворіють до 70% населення країни. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на BFMTV.

Як повідомляється, французький міністр закликав не панікувати, спостерігаючи за зростанням числа інфікованих.

"Ми вважаємо, що в підсумку від 50 до 70% населення заразиться, що покладе кінець вірусу, так як у більшості людей з'явиться імунітет - і вірус зникне сам по собі", - сказав Бланку.

Чиновник сказав, що повністю стримати епідемію коронавіруса в країні влада не в змозі і тому просто намагаються розтягнути цей процес у часі, щоб від напливу пацієнтів (тих самих 1-5% "важких") не застопорилася система охорони здоров'я.

Як зазначають, з вчорашнього дня Франція на частковий карантин. Влада закрила кафе і ресторани, кінотеатри, всі магазини, окрім продуктових; працюють аптеки, онлайн-торгівля і служби доставки. Незабаром обмежать рух громадського транспорту.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу в Британії триватиме до весни 2021 року і може призвести до госпіталізації 7,9 млн осіб.

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