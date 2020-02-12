Nissan планує відсудити у екс-глави компанії близько 90 млн доларів

Японська компанія Nissan подала цивільний позов проти колишнього глави Карлоса Гона на суму в близько 90 мільйонів доларів у зв’язку із його шахрайськими діями. Про це повідомляє AFP.

Як повідомляється, сума у позові була розрахована на базі всіх збитків, які Гон завдав компанії через корупційні дії.

Представники Nissan також не виключають, що сума позову може збільшитися.

Нагадаємо, 31 грудня Карлос Гон, якого повинні були судити в Японії за звинуваченням у приховуванні доходів, здійснив втечу, вилетівши в Туреччину, після чого пересів на літак і був доставлений в Ліван. За даними прокуратури, Гон завдяки шахрайською схемою переказу грошей дилерської компанії в Омані викрав майже 5 млн доларів.

Інтерпол видав "червоне повідомлення" (Red Notice) Лівану на арешт екс-президента Гону. Незважаючи на це, влада Лівану заявили, що не мають договору про видачу з Японією.

Також РБК-Україна писало, що до втечі Гону причетний колишній співробітник американського спецназу. Втеча готувався протягом декількох місяців за участю колишнього "зеленого берета" США Майкла Тейлора, який на даний момент є співробітником приватної компанії, що займається питаннями безпеки.