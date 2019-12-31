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Екс-глава Nissan втік до Лівану з-під домашнього арешту в Японії

Новини » Суспільство     31.12.2019 - 11:47
Екс-глава Nissan втік до Лівану з-під домашнього арешту в Японії
Фото: Карлос Гон (GettyImages)

За словами Гона, він не хоче перебувати в заручниках шахрайської системи правосуддя Японії

Колишній глава альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, якого повинні були судити в Японії за звинуваченням у приховуванні доходів, втік до Лівану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Гона,він не хоче перебувати в заручниках шахрайської системи правосуддя Японії.

"Я зараз перебуваю в Лівані, і більше не буду перебувати в заручниках шахрайської системи правосуддя Японії, де діє презумпція вини, широко поширена дискримінація, а основні права людини порушуються", - йдеться в заяві колишнього топ-менеджера компанії.

Він заявив, що "не втік від правосуддя, а уникнув неправосуддя і політичних гонінь".

Яким чином Він опинився в Лівані, він не повідомив. За даними ліванського видання Al-Joumhouriya, Гон прилетів в Бейрут з Туреччини на приватному літаку.

Зазначимо, що між Японією і Ліваном немає договору про екстрадицію.

Нагадаємо, прокуратура Токіо пред'явила звинувачення екс-главі альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. Його звинувачують у привласненні коштів концерну Nissan. За даними прокуратури, Гон завдяки шахрайською схемою переказу грошей дилерської компанії в Омані викрав майже 5 млн доларів.

Карлоса Гона, якого раніше звільнили під заставу, вранці, 4 квітня, знову взяли під варту. Гон заперечує всі звинувачення і звинуватив чиновників Nissan в тому, що вони намагаються змусити його "замовкнути".

"Мій арешт цим ранком є обурливим і довільним. Це частина спроби деяких людей в Nissan змусити мене замовкнути, вводячи в оману прокурорів", - заявив Гон.

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