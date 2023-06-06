Ничто не остановит освобождение Украины. Первые детали срочного заседания СНБО по ГЭС

"Кратко о результатах заседания СНБО - ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого наступило", - отметил Данилов.

Зеленский поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища.

На заседании был согласован комплекс международных мер и мер безопасности, чтобы привлечь РФ к жесткой ответственности за этот теракт.

Между тем, в спасении людей задействованы все службы, военные, Кабмин и Офис президента.

Заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС

После СНБО было проведено заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС из-за разрушения оккупантами Каховской ГЭС.

На нем премьер-министр Денис Шмыгаль заслушал оперативную информацию от ОВА, "Укргидроэнерго" и министерств. На данный момент жертв среди населения из-за высокой воды нет.

Были определены четыре главные задачи:

Организовать эвакуацию и размещение людей на безопасных территориях. Первые поезда из Херсона отправляются в 13:00.

на безопасных территориях. Первые поезда из Херсона отправляются в 13:00. Важно не допустить развития худшего сценария, который может привести к аварийной ситуации на Запорожской АЭС . На данный момент ситуация контролируемая, а все блоки в расхоложенном состоянии.

. На данный момент ситуация контролируемая, а все блоки в расхоложенном состоянии. Обеспечение питьевой водой населения , ведь через 5-7 дней жители некоторых населенных пунктов могут столкнуться с дефицитом. Уже наработаны предложения и подготовлены проектные решения. Начата организация подвоза питьевой воды. Также существуют планы по поставке питьевой воды по техническим решениям - через скважины, трубопроводы и т.д. Власти готовят выделение средств, чтобы начать реализацию проектов как можно быстрее.

, ведь через 5-7 дней жители некоторых населенных пунктов могут столкнуться с дефицитом. Уже наработаны предложения и подготовлены проектные решения. Начата организация подвоза питьевой воды. Также существуют планы по поставке питьевой воды по техническим решениям - через скважины, трубопроводы и т.д. Власти готовят выделение средств, чтобы начать реализацию проектов как можно быстрее. Оценка экологических последствий. Минокружение вскоре должно подготовить соответствующие данные.

Реакция Данилова

Секретарь СНБО также отметил, что подрыв оккупантами дамбы - это принципиально новый этап российской агрессии. Ведь состоялся полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции, как "освобождение Украины", "борьба с нацистами", "поражение исключительно военных объектов" и прочие бредни, которые являются чисто пропагандистскими и лживыми тезисами.

Данилов добавил, что страна-агрессор вошла в этап полного отвержения любых пропагандистских соловьино-симоньяновских "фиговых листков" и открытого декларирования своей настоящей цели, как уничтожение Украины, убийства украинцев, разрушение экономики и структур жизнеобеспечения населения.

Он подчеркнул, что в предвкушении неизбежности исчезновения России и самого диктатора Владимира Путина из истории фальшивые маски больше не нужны.

Подрыв Каховской ГЭС

Сегодня ночью россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС. В "Укргидроэнерго" сообщили, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что дамбу могла подорвать 205 мотострелковая часть армии РФ. А в ГУР отметили, что россияне дистанционно подорвали Каховскую ГЭС.

Из-за подрыва Каховской ГЭС под угрозой затопления находятся до 80 населенных пунктов. Власти проводят эвакуацию людей.

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