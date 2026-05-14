Nintendo возвращает Star Fox: культовую игру с N64 полностью обновили для Switch 2
Геймерское сообщество обсуждает неожиданное возвращение культовой франшизы Star Fox в формате кинематографического ремейка для будущей Switch 2. Разработчики решили полностью пересобрать классику с N64, добавив в нее современную графику, полноценную озвучку и сетевые сражения.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Nintendo.
Кинематографичность и новые режимы
Nintendo называет новую игру "кинематографическим взглядом" на серию. Визуальный стиль получил уникальную эстетику, напоминающую кукольную анимацию, а все диалоги героев теперь полностью озвучены.
Кампания предлагает три уровня сложности - легкий, классический и экспертный.
Боевой режим (Battle mode): это сетевые битвы "четыре на четыре", которые будут происходить на трех различных аренах. Игроки смогут захватывать точки, собирать кристаллы или сражаться с космическими пиратами.
Вызовы: добавлен специальный режим с новыми заданиями, которые проверят навыки пилотирования на прочность.
Кооператив и управление
Одной из главных фишек станет возможность пройти всю сюжетную кампанию вместе с другом локально. При этом роли распределяются: один игрок становится пилотом и управляет кораблем, а другой берет на себя роль стрелка.
Технологии Switch 2: игра поддерживает интерактивные аватары в GameChat, что позволяет игрокам буквально "становиться" членами экипажа во время общения.
Контроллеры: заявлена совместимость с обновленным контроллером N64 и новыми Joy-Con 2 с поддержкой управления мышью.
Что осталось неизменным?
Несмотря на обновление, Nintendo сохранила оригинальную структуру уровней и фирменный юмор команды Фокса МакКлауда. В ролике уже показали знакомые маневры Arwing - торможение, ускорение и знаменитую "бочку" (barrel roll). Кроме полетов, вернется и подводная лодка Blue-Marine для сражений с гигантскими кальмарами.