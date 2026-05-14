ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Nintendo возвращает Star Fox: культовую игру с N64 полностью обновили для Switch 2

12:19 14.05.2026 Чт
2 мин
Игра выйдет эксклюзивно для консоли нового поколения Switch 2 уже 25 июня
aimg Ольга Завада
Nintendo возвращает Star Fox: культовую игру с N64 полностью обновили для Switch 2 Nintendo раскрыла детали новой Star Fox (скриншот: Nintendo of America)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Геймерское сообщество обсуждает неожиданное возвращение культовой франшизы Star Fox в формате кинематографического ремейка для будущей Switch 2. Разработчики решили полностью пересобрать классику с N64, добавив в нее современную графику, полноценную озвучку и сетевые сражения.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Nintendo.

Больше интересного: Genshin Impact 6.6: HoYoverse раскрыла героев, баннеры и новый сюжет

Кинематографичность и новые режимы

Nintendo называет новую игру "кинематографическим взглядом" на серию. Визуальный стиль получил уникальную эстетику, напоминающую кукольную анимацию, а все диалоги героев теперь полностью озвучены.

Кампания предлагает три уровня сложности - легкий, классический и экспертный.

Боевой режим (Battle mode): это сетевые битвы "четыре на четыре", которые будут происходить на трех различных аренах. Игроки смогут захватывать точки, собирать кристаллы или сражаться с космическими пиратами.

Вызовы: добавлен специальный режим с новыми заданиями, которые проверят навыки пилотирования на прочность.

Кооператив и управление

Одной из главных фишек станет возможность пройти всю сюжетную кампанию вместе с другом локально. При этом роли распределяются: один игрок становится пилотом и управляет кораблем, а другой берет на себя роль стрелка.

Технологии Switch 2: игра поддерживает интерактивные аватары в GameChat, что позволяет игрокам буквально "становиться" членами экипажа во время общения.

Контроллеры: заявлена совместимость с обновленным контроллером N64 и новыми Joy-Con 2 с поддержкой управления мышью.

Что осталось неизменным?

Несмотря на обновление, Nintendo сохранила оригинальную структуру уровней и фирменный юмор команды Фокса МакКлауда. В ролике уже показали знакомые маневры Arwing - торможение, ускорение и знаменитую "бочку" (barrel roll). Кроме полетов, вернется и подводная лодка Blue-Marine для сражений с гигантскими кальмарами.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
PlayStation
Новости
Как выглядит 9-этажка в Дарницком районе Киева после удара: репортаж РБК-Украина
Как выглядит 9-этажка в Дарницком районе Киева после удара: репортаж РБК-Украина
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес