Genshin Impact 6.6: HoYoverse раскрыла героев, баннеры и новый сюжет

15:38 13.05.2026 Ср
3 мин
Игроков ждут три новых героя, продолжение истории в лесах Сумеру и фестиваль сказок в Инадзуми
aimg Ольга Завада
Genshin Impact 6.6 получит новых персонажей (скриншот: PlayStation)
Разработчики из HoYoverse раскрыли все карты относительно будущего патча 6.6 под названием Luna VII. На этот раз к команде сможет присоединиться настоящая легенда - ведьма Николь Реин, о которой ранее упоминали только в книгах.

Новые герои: ведьма, рыцарь и охотница

В версии 6.6 появятся трое персонажей, каждый со своим стилем:

Николь Реин (5 звезд, Pyro). Она - одна из последних "ангелов" и первая участница тайного ведьминского клуба, которая стала игровой. В бою персонажка использует магию огня, чтобы ставить щиты и усиливать атаку друзей. Вне боя Николь помогает искать сокровища.

Логен (5 звезд, Cryo). Суровый вице-капитан рыцарей Мондштадта. Он бьется копьем и становится сильнее, когда накапливает ресурсы "Радость" и "Воля к победе". Его считают одним из самых сильных бойцов в игре.

Прун (4 звезды, Anemo). Девушка, которая называет себя "охотницей на ведьм". Она поддерживает отряд воздушной магией, нанося урон врагам, даже когда не активна на экране.

График баннеров: сначала выйдут Николь и Прун (вместе с Дурином), а через две недели - Логен и Мавуика.

Сюжет

История возвращает геймеров в Сумеру. Там начинается настоящий кризис: маленькая владычица Нахида внезапно уснула, и страна оказалась на грани катастрофы. Главным злодеем станет загадочный персонаж, который выглядит точь-в-точь как Дотторе. Он умеет телепортироваться и блокировать атаки, поэтому битва с ним будет непростой.

За прохождение сюжета разработчики подарят 560 Примогемов (камней утечки) и материалы для прокачки Николь. Чтобы игроки не запутались в истории, добавят функцию "Справочные заметки", где можно перечитать краткий пересказ предыдущих событий.

Сказки и спортивные игры

Если вы хотите отдохнуть от спасения мира, отправляйтесь в Инадзуму. Там Кли и ее друзья устраивают праздник с множеством развлечений:

Бомбы Додоко: нужно бросаться игрушками и использовать гаджеты, чтобы пройти уровни.

Большой побег: забеги с препятствиями, где нужно собирать онигири.

Арена Прун: боевое шоу, где за хорошее выступление дают ценные призы, в частности уникальный вид для оружия "Суперкрутой магический ключ".

Также в игре обновят фоторежим - теперь манекены смогут выполнять различные позы и движения по всему миру Тейвата для топовых снимков. А в конце презентации разработчики еще раз намекнули на Снежную - новый большой регион, который геймеры увидят уже в августе.

