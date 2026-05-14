Nintendo повертає Star Fox: культову гру з N64 повністю оновили для Switch 2

12:19 14.05.2026 Чт
Гра вийде ексклюзивно для консолі нового покоління Switch 2 вже 25 червня
aimg Ольга Завада
Nintendo повертає Star Fox: культову гру з N64 повністю оновили для Switch 2 Nintendo розкрила деталі нової Star Fox (скриншот: Nintendo of America)
Геймерська спільнота обговорює несподіване повернення культової франшизи Star Fox у форматі кінематографічного ремейку для майбутньої Switch 2. Розробники вирішили повністю перезібрати класику з N64, додавши в неї сучасну графіку, повноцінну озвучку та мережеві битви.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Nintendo.

Кінематографічність та нові режими

Nintendo називає нову гру "кінематографічним поглядом" на серію. Візуальний стиль отримав унікальну естетику, що нагадує лялькову анімацію, а всі діалоги героїв тепер повністю озвучені.

Кампанія пропонує три рівні складності - легкий, класичний та експертний.

Бойовий режим (Battle mode): це мережеві битви "чотири на чотири", що відбуватимуться на трьох різних аренах. Гравці зможуть захоплювати точки, збирати кристали або битися з космічними піратами.

Виклики: додано спеціальний режим із новими завданнями, які перевірять навички пілотування на міцність.

Кооператив та керування

Однією з головних фішок стане можливість пройти всю сюжетну кампанію разом із другом локально. При цьому ролі розподіляються: один гравець стає пілотом і керує кораблем, а інший бере на себе роль стрільця.

Технології Switch 2: гра підтримує інтерактивні аватари у GameChat, що дозволяє гравцям буквально "ставати" членами екіпажу під час спілкування.

Контролери: заявлена сумісність з оновленим контролером N64 та новими Joy-Con 2 з підтримкою керування мишею.

Що залишилося незмінним?

Попри оновлення, Nintendo зберегла оригінальну структуру рівнів та фірмовий гумор команди Фокса МакКлауда. У ролику вже показали знайомі маневри Arwing - гальмування, прискорення та знамениту "бочку" (barrel roll). Окрім польотів, повернеться і підводний човен Blue-Marine для битв із гігантськими кальмарами.

Який вигляд має 9-поверхівка в Дарницькому районі Києва після удару: репортаж РБК-Україна
