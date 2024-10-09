Немецкий генерал о Курской операции: оправдана, но значительных частей РФ не оттянула

Операция ВСУ в Курской области не оттянула значительные российские силы из Донбасса. Однако она оправдана.

Об этом заявил руководитель специального штаба по вопросам Украины в Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND.

По его словам, наступление ВСУ в Курской области имело несколько причин, а не только было попыткой заставить Россию вывести войска с востока Украины.

"Вы только что назвали одну причину: это было для облегчения на Донбассе. Но были и другие причины, такие как желание создать неожиданность и активизировать эту позиционную войну, которая, казалось бы, зашла в тупик. Это, безусловно, удалось", - рассказал. он.

Фрейдинг считает, что эта операция имела значительный положительный психологический импульс как для украинцев, так и для западных партнеров Украины.

"Нападение также является сигналом России. Удерживались тысячи российских военнопленных, в том числе многие призывники. Таким образом Украина развенчала ложь путинской пропаганды о спецоперации", - сказал Фрейдинг.

Несмотря на это, он согласен с тем, что Курская операция не смогла оттянуть с востока Украины российские войска в том объеме, который предполагался изначально. Ведь все свидетельствует о том, что никаких значительных российских боевых частей из Донбасса в сторону Курска опрокинуто не было.

При этом генерал не ответил на вопрос, имеет ли Курская операция все же больше преимуществ, чем недостатков.

"Об этом должны судить историки. Во всяком случае, украинцы хорошо осознавали риск. И, мне кажется, это было оправдано", - подчеркнул он.

Курская операция

В течение почти двух месяцев идет операция украинских войск в приграничных районах Курской области России, которая началась 6 августа. В Курской области была создана военная комендатура и ВСУ контролируют более 100 населенных пунктов.