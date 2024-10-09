Німецький генерал про Курську операцію: виправдана, але значних частин РФ не відтягнула
Операція ЗСУ у Курській області не відтягнула значних російських сил з Донбасу. Однак вона є виправданою.
Про це заявив керівник спеціального штабу з питань України у Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND.
За його словами, наступ ЗСУ у Курській області мав кілька причин, а не лише був спробою змусити Росію вивести війська зі сходу України.
"Ви щойно назвали одну причину: це було для полегшення на Донбасі. Але були й інші причини, такі як бажання створити несподіванку й активізувати цю позиційну війну, яка, здавалось би, зайшла у глухий кут. Це, безумовно, вдалося", - розповів він.
Фройдінг вважає, що ця операція мала значний позитивний психологічний імпульс, як для українців, так для західних партнерів України.
"Напад також є сигналом Росії. Утримувались тисячі російських військовополонених, зокрема багато призовників. Таким чином Україна розвінчала брехню путінської пропаганди про спецоперацію", - сказав Фройдінг.
Попри це він згоден з тим, що Курська операція не змогла відтягнути зі сходу України російські війська у тому обсязі, який передбачався спочатку. Адже все свідчить про те, що жодних значних російських бойових частин з Донбасу в бік Курська перекинуто не було.
При цьому генерал не відповів на питання щодо того, чи має Курська операція все ж більше переваг, ніж недоліків.
"Про це повинні судити історики. У будь-якому разі, українці добре усвідомлювали ризик. І, як на мене, це було виправдано", - підкреслив він.
Курська операція
Протягом майже двох місяців триває операція українських військ у прикордонних районах Курської області Росії, яка розпочалася 6 серпня. В Курській області була створена військова комендатура, і ЗСУ контролюють понад 100 населених пунктів.
Раніше голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти не змогли виконати план Кремля повернути контроль над областю до жовтня, а українські сили демонструють успіхи в цьому напрямку
Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін ще у середині серпня доручив російському командуванню повністю повернути під свій контроль усю територію Курської області. Однак їх контрнаступ обернувся крахом.
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