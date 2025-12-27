В партии Мерца считают "преждевременным" обсуждение отправки немецких войск в Украину

В Германии в партии канцлера Фридриха Мерца считают преждевременным обсуждение отправки войск в Украину. Пока российский режим не согласился на мирное соглашение, нет смысла обсуждать отправку Берлином миротворческих сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера парламентской группы ХСС/ХДС Александра Гофмана, которого цитирует n-tv .

Гофман, представляющий в Бундестаге одну из правящих партий страны, ХСС/ХДС, заявил, что обсуждать участие Германии в миротворческих силах в Украине было бы преждевременным, поскольку мир еще не заключен.

"Мы не должны ставить телегу впереди лошади: пока российская сторона не готова к соглашению, которое будет уважать суверенитет Украины и предлагать перспективу длительного мира, также не хватает основы для немецкого вклада в обеспечение мира", - сказал он.

Гофман добавил, что Германия и Европа, безусловно, внесут свой вклад в обеспечение послевоенной безопасности для Украины. Но сейчас "не время для обсуждения войск".