Немецкие номера. Украинцы в Германии должны поставить свои автомобили на учет

31 марта истекает срок переходных положений, позволявших украинским беженцам ездить на украинских номерах в Германии более года. Запросов от земель на продление этих положений и исключений для украинских транспортных средств не поступало, сообщили DW в министерстве транспорта земли Северный Рейн-Вестфалия, которая возглавляет конференцию земельных транспортных ведомств.

"Это означает, что все украинские транспортные средства, больше года находящиеся в Германии, с того времени должны быть поставлены на учет в Германии", – отметили в земельном министерстве.

Управление автомобилем без немецкой регистрации дольше года является административным правонарушением и предусматривает штраф в 70 евро и 1 штрафной балл. За 8 штрафных баллов в Германии забирают водительское удостоверение.

В то же время, остаются нерешенными некоторые юридические вопросы. В частности, заявитель должен доказать свое право распоряжаться автомобилем, имеющим другого владельца. Многие водители не могут доказать такое право. Также неизвестно, что будет с украинскими автомобилями, которые не смогут пройти немецкий техосмотр и не соответствуют европейским предписаниям – им потребуется специальное разешение на участие в дорожном движении.

Федеральное министерство транспорта обещает предоставить землям инструкции, как действовать в таких случаях.