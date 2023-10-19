В Германии хотят обязать украинцев регистрировать свои автомобили: причины

Немецкие политики требуют обязать украинских беженцев регистрировать свои автомобили. Это связано с тем, что нарушителей ПДД сложно идентифицировать и привлечь к ответственности.

Только в Штутгарте не смогли выписать 2000 штрафов за превышение скорости или неправильную парковку в отношении автомобилей с украинскими номерами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Иностранные транспортные средства могут эксплуатироваться в Германии максимум год, после чего нужно получить немецкий номерной знак. Но для украинцев этот срок продлен еще на год до апреля 2024 года.

Украинские автовладельцы должны получить письменное разрешение от регистрационной службы по месту их проживания. Разрешение предполагает наличие пограничного страхования и прохождения техосмотра, сообщили в министерстве транспорта. Впрочем, неизвестно, сколько на самом деле украинцев обращаются за таким разрешением.

Между тем, отсутствие немецкой регистрации означает, что правоохранителям сложно идентифицировать нарушителей.

"Украинские нарушители ПДД остаются без наказания – в отличие от немцев и иностранцев из ЕС. Я требую обязать всех украинцев, живущих в Германии, регистрировать свое транспортное средство в регистрационных службах, чтобы наконец создать равное отношение", – подчеркнул местный депутат Рубен Рупп.

Министр транспорта земли Баден-Вюртемберг Винфрид Герман отметил, что проблема неоплаченных штрафов характерна не только для украинцев, а касается значительного количества иностранных автомобилей.

Проблемы возникают и у водителей, попавших в ДТП с автомобилем с украинскими номерами. Страхование гражданской ответственности за границей выплачивается только в первый год после въезда в Германию. "Зеленая карта" помогает в этом процессе. Если украинский автомобиль в Германии давно, то страховой защиты нет.

В таких случаях помочь жертвам ДТП может ассоциация страховых компаний, но на получение выплат может уйти несколько лет.

Тем временем в Чехии была введена специальная регистрация автомобилей украинских беженцев с 1 октября 2023 года. Благодаря реестру будет возможность отслеживать нарушителей ПДД. Регистрация станет обязательной с 1 января 2024 года, а за ее отсутствие будут наказывать большими штрафами.

Ранее мы писали, что десятки украинцев в Германии подозревают в мошенничестве с выплатами. Проверки в одном из районов Тюрингии выявили, что 52 украинца уже зарегистрированы в других странах ЕС, а часть из них получали социальные выплаты дважды

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