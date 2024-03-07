Німецькі номери. Українці у Німеччині мають поставити свої автомобілі на облік

31 березня спливає термін перехідних положень, які дозволяли українським біженцям у їздити на українських номерах у Німеччині більше року. Запитів від земель на подовження цих положень і винятків для українських транспортних засобів не поступало, повідомили DW у міністерстві транспорту землі Північний Рейн-Вестфалія, яка очолює конференцію земельних транспортних відомств.

"Це означає, що всі українські транспортні засоби, які більше року перебувають у Німеччині, відтоді мають бути поставлені на облік у Німеччині", – зазначили у земельному міністерстві.

Керування автомобілем без німецької реєстрації довше року є адміністративним правопорушенням і передбачає штраф у 70 євро та 1 штрафний бал. За 8 штрафних балів у Німеччині забирають водійське посвідчення.

Водночас залишаються невирішеними деякі юридичні питання. Зокрема, заявник має довести своє право розпоряджатися автомобілем, який має іншого власника. Чимало водіїв не можуть довести таке право. Також невідомо, що буде з українськими автомобілями, які не зможуть пройти німецький техогляд і не відповідають європейським приписам – їм буде потрібен спеціальний дозвіл на участь у дорожньому русі.

Федеральне міністерство транспорту обіцяє надати землям інструкції, як діяти у таких випадках.