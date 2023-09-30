Регистрация украинских автомобилей в Чехии: что изменится с 1 октября

С 1 октября в Чехии стартует регистрация украинских автомобилей. С 1 января 2024 года управление незарегистрированным транспортным средством будет считаться правонарушением.

Что следует учесть водителям автомобилей с украинскими номерами, РБК-Украина сообщает со ссылкой на Министерство транспорта страны и novinky.cz.

С 1 октября регистрация добровольная, с 1 января – обязательная

Граждане Украины теперь обязаны регистрировать транспортное средство, которым пользуются на территории Чехии. Регистрация будут осуществляться муниципальными учреждениями с расширенными полномочиями. Регистрация станет упрощенной и бесплатной по сравнению с обычным внесением в реестр транспортных средств.

Украинцы, уже проживающие в Чехии, могут зарегистрировать автомобиль с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года.

В то же время с 1 января 2024 года вступают в силу строгие правила. Каждый управляющий транспортным средством с украинским номером на территории Чешской Республики должен быть зарегистрирован в украинском реестре транспортных средств не позднее 7 дней после предоставления временной защиты или визы в целях толерантности.

С 1 января 2024 года управление украинским транспортным средством без регистрации оператора будет правонарушением, за которое будут штрафовать до 30 000 крон (1230 евро).

Новая мера вводится в основном для контроля за нарушениями, например для отправки штрафов с камер контроля скорости.

Фото: Улица в Чехии (unsplash.com)

Страхование в Украине остается обязательным

Как сообщает Минтранс, нововведение не касается обязательной ответственности.

"У этих транспортных средств есть оригинальные украинские регистрационные номера, поэтому они все еще являются украинскими транспортными средствами и должны быть должным образом застрахованы в Украине", – сказал спикер Чешской страховой ассоциации Томаш Павлик.

Это касается страхования гражданской ответственности транспортных средств, а также страхования от несчастных случаев.

Если незастрахованное украинское транспортное средство наносит ущерб в Чехии, Чешский офис страховщиков возместит его потерпевшей стороне через Гарантийный фонд. Если прошло больше полугода с момента пересечения водителем границы Украины, то ущерб взимается с виновника, как и в случае с чешскими незастрахованными водителями.

Этим летом Чешская страховая служба подсчитала, что в Чехии ездит 38 тысяч украинских автомобилей, из которых около 4 тысяч не были застрахованы.

Фото: За отсутствие регистрации автомобиля будут штрафовать (unsplash.com)

Какие документы нужно предоставить для регистрации автомобиля

удостоверение личности;

доверенность, если регистрация транспортного средства производится не водителем;

свидетельство о регистрации транспортного средства или техпаспорт;

уведомление о водителе – документ в приложении, который необходимо заполнить и предоставить в соответствующий орган. В частности, в форме следует указать имя и фамилию, адрес проживания, дату рождения или номер социального страхования, номер идентификационного номера или проездного документа, если есть. В случае регистрации водителя, являющегося юридическим лицом, следует заполнить название компании или указать название адреса головного офиса компании и идентификационный номер.

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