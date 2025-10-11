Немецкие авиакомпании требуют разрешения сбивать дроны у аэропортов

В Немецкой ассоциации авиакомпании требуют сбивать дроны над аэропортами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Возможность сбивать дроны

Дроны неоднократно вызывали задержки в аэропортах стран Европейского союза, в немецких в частности. Федеральная ассоциация немецких авиакомпаний призвала политиков принять меры.

"В угрожающей ситуации должна быть возможность сбивать дроны", - заявил Питер Гербер, президент Федеральной ассоциации немецких авиакомпаний (BDF).

По его словам, необходимо срочно разъяснить, кто несет ответственность в угрожающей ситуации.

Гербер также заявил, что в гражданских аэропортах федеральная полиция должна иметь полномочия останавливать дроны - и, если необходимо, сбивать их

"Для авиакомпаний проблема дронов быстро становится дорогой. Один час перебоев всегда означает миллионы убытков", - подчеркнул он.

На вопрос об изменении цен на билеты Гербер ответил, что они точно не подешевеют.