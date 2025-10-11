ua en ru
Немецкие авиакомпании требуют разрешения сбивать дроны у аэропортов

Германия, Суббота 11 октября 2025 12:13
Немецкие авиакомпании требуют разрешения сбивать дроны у аэропортов Иллюстративное фото: в Немецкой ассоциации авиакомпании требуют разрешения сбивать дроны (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

В Немецкой ассоциации авиакомпании требуют сбивать дроны над аэропортами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Возможность сбивать дроны

Дроны неоднократно вызывали задержки в аэропортах стран Европейского союза, в немецких в частности. Федеральная ассоциация немецких авиакомпаний призвала политиков принять меры.

"В угрожающей ситуации должна быть возможность сбивать дроны", - заявил Питер Гербер, президент Федеральной ассоциации немецких авиакомпаний (BDF).

По его словам, необходимо срочно разъяснить, кто несет ответственность в угрожающей ситуации.

Гербер также заявил, что в гражданских аэропортах федеральная полиция должна иметь полномочия останавливать дроны - и, если необходимо, сбивать их

"Для авиакомпаний проблема дронов быстро становится дорогой. Один час перебоев всегда означает миллионы убытков", - подчеркнул он.

На вопрос об изменении цен на билеты Гербер ответил, что они точно не подешевеют.

Полеты дронов над Европой

За последний месяц в воздушном пространстве многих европейских стран были зафиксированы полеты неизвестных беспилотников. Германия в этом году сообщила о многочисленных случаях появления беспилотников над военными базами, промышленными объектами и другими объектами критической инфраструктуры.

В частности, в ночь на 26 сентября в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере страны были зафиксированы подозрительные полеты дронов над стратегическими объектами.

На фоне этих инцидентов канцлер Фридрих Мерц заявил, "мы подозреваем, что за большинством этих полетов дронов стоит Россия".

В Германии федеральной полиции вскоре разрешат сбивать и перехватывать дроны после серии подозрительных инцидентов. Правительство готовят закон.

