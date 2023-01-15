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Немецкое оружие и танки необходимы для выживания, - посол обратился к берлинскому правительству

Фото: танки "Leopard 2" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правительство Германии должно как можно скорее передать боевые танки "Leopard 2" украинским военным. От этого зависит исход борьбы против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в Германии Алексея Макеева dpa.

По его словам, от передачи вооружения зависит то, смогут ли украинские войска и дальше отвоевывать оккупированные россиянами территории.

"Немецкое оружие, немецкие танки необходимы для выживания", – сказал он.

Макеев заявил, что надеется на понимание коллег и то, что они будут действовать быстро.

"Никто больше не сражается с Россией. Но это делают украинцы. Россия ведет войну не только против Украины, но и против Европы и всего цивилизованного, демократического мира. И в этой войне украинцы находятся на передовой", - подчеркнул он.

Напомним, Германия до этого времени не соглашалась на передачу Украине танков Leopard. Однако некоторые СМИ сообщают, что на следующей неделе Берлин, вероятно, объявит положительное решение по поставкам.

В то же время в правительстве призывают разрешить другим странам поставлять Украине Leopard.

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