Німецька зброя і танки необхідні для виживання, - посол звернувся до берлінського уряду

Уряд Німеччини має якнайшвидше передати бойові танки "Leopard 2" українським військовим. Від цього залежить результат боротьби проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України в Німеччині Олексія Макєєва dpa.
За його словами, від передачі озброєння залежить те, чи зможуть українські війська надалі відвойовувати окуповані росіянами території.
"Німецька зброя, німецькі танки необхідні для виживання", - сказав він.
Макєєв заявив, що надіється на розуміння колег і те, що вони будуть діяти швидко.
"Ніхто більше не воює з Росією. Але це роблять українці. Росія веде війну не лише проти України, а й проти Європи та всього цивілізованого, демократичного світу. І в цій війні українці перебувають на передовій", - підкреслив він.
Нагадаємо, Німеччина до цього часу не погоджувалася на передачу Україні танків Leopard. Проте деякі ЗМІ повідомляють, що наступного тижня Берлін, ймовірно, оголосить позитивне рішення щодо постачань.
Водночас в уряді закликають дозволити іншим країнам постачати Україні Leopard.
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