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Німецька зброя і танки необхідні для виживання, - посол звернувся до берлінського уряду

Фото: танки "Leopard 2" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Уряд Німеччини має якнайшвидше передати бойові танки "Leopard 2" українським військовим. Від цього залежить результат боротьби проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України в Німеччині Олексія Макєєва dpa.

За його словами, від передачі озброєння залежить те, чи зможуть українські війська надалі відвойовувати окуповані росіянами території.

"Німецька зброя, німецькі танки необхідні для виживання", - сказав він.

Макєєв заявив, що надіється на розуміння колег і те, що вони будуть діяти швидко.

"Ніхто більше не воює з Росією. Але це роблять українці. Росія веде війну не лише проти України, а й проти Європи та всього цивілізованого, демократичного світу. І в цій війні українці перебувають на передовій", - підкреслив він.

Нагадаємо, Німеччина до цього часу не погоджувалася на передачу Україні танків Leopard. Проте деякі ЗМІ повідомляють, що наступного тижня Берлін, ймовірно, оголосить позитивне рішення щодо постачань.

Водночас в уряді закликають дозволити іншим країнам постачати Україні Leopard.

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