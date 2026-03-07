ua en ru
Сб, 07 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Немецкий ответ Starlink: три гиганта объединились, чтобы создать секретную сеть для армии

22:05 07.03.2026 Сб
2 мин
Зачем Бундесверу собственная спутниковая сеть?
aimg Сергей Козачук
Немецкий ответ Starlink: три гиганта объединились, чтобы создать секретную сеть для армии Фото иллюстративное: Германия создаст собственный аналог Starlink (Getty Images)

Немецкие оборонные гиганты Airbus, Rheinmetall и OHB объединили усилия для создания собственной спутниковой сети для Бундесвера. Проект, который в Германии уже окрестили "мини-Starlink", должен обеспечить военных зашифрованной связью в любой точке мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Читайте также: Последняя капля: как дрон над Киевом толкнул Маска к блокировке Starlink в РФ

Неожиданный альянс вместо конкуренции

Три ведущие компании прислали совместную заявку на участие в проекте SATCOM Stufe 4, хотя изначально рассматривались как конкуренты.

По данным немецких медиа, такой шаг стал сюрпризом для закупочного агентства армии ФРГ.

"Неожиданный поворот в борьбе за один из важнейших военных проектов - вместо конкуренции немецкие производители хотят совместно создать спутниковую сеть для Бундесвера", - отмечает Spiegel.

Детали и стоимость "немецкого Starlink"

Проект предусматривает создание группировки из не менее 100 спутников.

Министерство обороны Германии планирует выделить на его реализацию от 8 до 10 миллиардов евро. Первую очередь системы - около 40 малых аппаратов - планируют вывести на орбиту до 2029 года.

В то же время объединение разработчиков в один консорциум вызывает опасения относительно финальной цены контракта.

"Даже представители правящей коалиции в комитете отмечают, что отсутствие конкуренции при прямых контрактах может привести к завышению стоимости проекта", - пишет издание.

Борьба за спутниковую связь на фронте

Напомним, в последнее время вокруг использования спутниковых систем развернулось настоящее технологическое противостояние.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия начала все активнее использовать Starlink в своих дронах, что значительно повысило угрозу для украинского тыла.

В ответ на это компания SpaceX начала внедрять меры, чтобы заблокировать агрессору доступ к сети. В частности, сообщалось, что SpaceX отрезает россиян от Starlink, создавая технические препятствия для работы нелегальных терминалов.

Из-за неэффективности американской системы в их руках, оккупанты пытаются искать альтернативы. Впрочем, россияне нашли замену Starlink, но она оказалась неэффективной из-за низкой скорости и нестабильности каналов связи.

В то же время важную роль в обеспечении терминалами ВСУ играют союзники. Недавно стало известно, продолжит ли Польша финансирование подписки Starlink для Украины, что является критически важным для координации украинских подразделений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Starlink зв'язок
Новости
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС