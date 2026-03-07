Немецкий ответ Starlink: три гиганта объединились, чтобы создать секретную сеть для армии

Немецкие оборонные гиганты Airbus, Rheinmetall и OHB объединили усилия для создания собственной спутниковой сети для Бундесвера. Проект, который в Германии уже окрестили "мини-Starlink", должен обеспечить военных зашифрованной связью в любой точке мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Неожиданный альянс вместо конкуренции

Три ведущие компании прислали совместную заявку на участие в проекте SATCOM Stufe 4, хотя изначально рассматривались как конкуренты.

По данным немецких медиа, такой шаг стал сюрпризом для закупочного агентства армии ФРГ.

"Неожиданный поворот в борьбе за один из важнейших военных проектов - вместо конкуренции немецкие производители хотят совместно создать спутниковую сеть для Бундесвера", - отмечает Spiegel.

Детали и стоимость "немецкого Starlink"

Проект предусматривает создание группировки из не менее 100 спутников.

Министерство обороны Германии планирует выделить на его реализацию от 8 до 10 миллиардов евро. Первую очередь системы - около 40 малых аппаратов - планируют вывести на орбиту до 2029 года.

В то же время объединение разработчиков в один консорциум вызывает опасения относительно финальной цены контракта.

"Даже представители правящей коалиции в комитете отмечают, что отсутствие конкуренции при прямых контрактах может привести к завышению стоимости проекта", - пишет издание.