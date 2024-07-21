Немецкая компания продавала инструменты компаниям, связанным с ФСБ, - FT

По данным издания, компания Heller Tools продала сверла и другие инструменты на общую сумму почти в 1,2 миллиона долларов компаниям, связанным с контрабандной операцией "Серния".

Heller Tools задекларировала продажи товаров на сумму 860 тысяч долларов московской компании под названием "Торговый дом Трейдтулс", связанной с сетью "Серния", между началом полномасштабного вторжения в Украину и до июня 2023 года.

Таможенные записи показывают, что экспорт товаров Heller в Трейдтулс прекратился в июне 2023 года, вскоре после того, как FT обратилась к Heller с вопросами о его торговле с Трейдтулс.

Однако к сентябрю Heller Tools начала продавать товары другой российской фирме под названием "Тирекс". Эту компанию, купившую товаров у немецкой компании на еще 300 000 долларов, основал в июне мужчина, работавший в "Трейдтулсе".

В Heller заявили, что отвечают "всем требованиям законодательства".

Heller Tools продавала РФ подсанкционные товары

Строительные инструменты, которые продает Heller, такие как пилы и сверла для стали или кирпичной кладки, были включены в санкционные списки ЕС в декабре 2023 года, после продажи компании "Тирекс". Инструменты добавили потому, что они могут "в том числе способствовать увеличению промышленного потенциала России".

В 2022 году Министерство юстиции США предъявило обвинение пяти лицам, связанным с "Сернией", в сговоре с целью закупки технологий военного класса и двойного назначения для российских оборонных компаний.

Среди них был подозреваемый полковник ФСБ Вадим Конощенок, который был задержан эстонскими пограничниками при попытке бежать в Россию.