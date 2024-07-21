Немецкая компания продавала инструменты компаниям, связанным с ФСБ, - FT

Немецкая компания Heller Tools сотрудничала с компаниями в Российской Федерации. В целом России было продано инструментов на более чем миллион долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.
По данным издания, компания Heller Tools продала сверла и другие инструменты на общую сумму почти в 1,2 миллиона долларов компаниям, связанным с контрабандной операцией "Серния".
Heller Tools задекларировала продажи товаров на сумму 860 тысяч долларов московской компании под названием "Торговый дом Трейдтулс", связанной с сетью "Серния", между началом полномасштабного вторжения в Украину и до июня 2023 года.
Таможенные записи показывают, что экспорт товаров Heller в Трейдтулс прекратился в июне 2023 года, вскоре после того, как FT обратилась к Heller с вопросами о его торговле с Трейдтулс.
Однако к сентябрю Heller Tools начала продавать товары другой российской фирме под названием "Тирекс". Эту компанию, купившую товаров у немецкой компании на еще 300 000 долларов, основал в июне мужчина, работавший в "Трейдтулсе".
В Heller заявили, что отвечают "всем требованиям законодательства".
Строительные инструменты, которые продает Heller, такие как пилы и сверла для стали или кирпичной кладки, были включены в санкционные списки ЕС в декабре 2023 года, после продажи компании "Тирекс". Инструменты добавили потому, что они могут "в том числе способствовать увеличению промышленного потенциала России".
В 2022 году Министерство юстиции США предъявило обвинение пяти лицам, связанным с "Сернией", в сговоре с целью закупки технологий военного класса и двойного назначения для российских оборонных компаний.
Среди них был подозреваемый полковник ФСБ Вадим Конощенок, который был задержан эстонскими пограничниками при попытке бежать в Россию.
Напомним, что на днях в США отправили в тюрьму россиянина. Он занимался переправкой в РФ микроэлектроники двойного назначения.
В то же время еще до этого стало известно, что правоохранители США разоблачили схему поставки в Россию деталей для военной техники.
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