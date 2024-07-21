RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Немецкая компания продавала инструменты компаниям, связанным с ФСБ, - FT

Фото: Немецкая компания продавала инструменты компаниям, связанным с ФСБ (24.tv)
Автор: Карина Левицкая

Немецкая компания Heller Tools сотрудничала с компаниями в Российской Федерации. В целом России было продано инструментов на более чем миллион долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

По данным издания, компания Heller Tools продала сверла и другие инструменты на общую сумму почти в 1,2 миллиона долларов компаниям, связанным с контрабандной операцией "Серния".

Heller Tools задекларировала продажи товаров на сумму 860 тысяч долларов московской компании под названием "Торговый дом Трейдтулс", связанной с сетью "Серния", между началом полномасштабного вторжения в Украину и до июня 2023 года.

Таможенные записи показывают, что экспорт товаров Heller в Трейдтулс прекратился в июне 2023 года, вскоре после того, как FT обратилась к Heller с вопросами о его торговле с Трейдтулс.

Однако к сентябрю Heller Tools начала продавать товары другой российской фирме под названием "Тирекс". Эту компанию, купившую товаров у немецкой компании на еще 300 000 долларов, основал в июне мужчина, работавший в "Трейдтулсе".

В Heller заявили, что отвечают "всем требованиям законодательства".

Heller Tools продавала РФ подсанкционные товары

Строительные инструменты, которые продает Heller, такие как пилы и сверла для стали или кирпичной кладки, были включены в санкционные списки ЕС в декабре 2023 года, после продажи компании "Тирекс". Инструменты добавили потому, что они могут "в том числе способствовать увеличению промышленного потенциала России".

В 2022 году Министерство юстиции США предъявило обвинение пяти лицам, связанным с "Сернией", в сговоре с целью закупки технологий военного класса и двойного назначения для российских оборонных компаний.

Среди них был подозреваемый полковник ФСБ Вадим Конощенок, который был задержан эстонскими пограничниками при попытке бежать в Россию.

Напомним, что на днях в США отправили в тюрьму россиянина. Он занимался переправкой в РФ микроэлектроники двойного назначения.

В то же время еще до этого стало известно, что правоохранители США разоблачили схему поставки в Россию деталей для военной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины