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Подозревают в контрабанде. В США экстрадировали вероятного сотрудника спецслужб России

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Пятница 14 июля 2023 20:03
Подозревают в контрабанде. В США экстрадировали вероятного сотрудника спецслужб России Фото: в США экстрадировали вероятного сотрудника спецслужб России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Эстония экстрадировала в США вероятного сотрудника российский спецслужб Вадима Конощенка. Он мог заниматься контрабандой западного оружия в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции США.

Ожидается, что Конощенок предстанет перед федеральным судом в Бруклине уже сегодня, 14 июля. Прокуроры просят заключить подозреваемого под стражу, поскольку он может сбежать.

В Минюсте отмечают, что Конощенок был задержан эстонскими властями в октябре 2022 года при попытке пересечь границу России с 35 видами полупроводников и электронных компонентов. Часть из них подлежала экспортному контролю со стороны США.

В электронных сообщениях 48-летний подозреваемый сообщал "сотрудникам", что за торговлю такими товарами он взимает комиссию в размере 10%.

"Меньше не могу. Санкции", - писал он.

Первые обвинения ему были предъявлены в сентябре прошлого года, когда американские власти пытались усилить контроль за экспортом и санкции, призванные помешать военным действиям Москвы.

Санкции США против России

Напомним, США уже ввели ряд санкций против России, которые в том числе связаны с ее агрессией против Украины. В рамках ограничений был запрещен экспорт ряда товаров в РФ.

Это связано с тем, что страна-агрессор может использовать часть товаров для своей военной промышленности. К примеру, недавно президент Владимир Зеленский отмечал, что в ракете, которой ударила Россия по Кривому Рогу, нашли иностранные компоненты.

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