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В США отправили в тюрьму россиянина за переправку в РФ микроэлектроники двойного назначения

Четверг 18 июля 2024 09:31
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В США отправили в тюрьму россиянина за переправку в РФ микроэлектроники двойного назначения Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россиянина приговорили к трем годам тюрьмы за незаконное приобретение большого количества произведенной в США микроэлектроники двойного назначения военного класса для российских организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса прокурора США.

По данным прокуратуры, россиянин Максим Марченко участвовал в зарубежной незаконной сети поставок, которая после вторжения России в Украину незаконно закупала большие партии OLED-микродисплеев двойного назначения военного класса для российских пользователей.

Максим Марченко, гражданин России, проживающий в Гонконге, управляет несколькими подставными компаниями и незаконной сетью поставок в России и других странах. Он и два его соучастника мошеннически приобретали у американских дистрибьюторов микросхемы военного назначения, включая OLED-микродисплеи, для пользователей в России. Для этого они использовали подставные компании и обманные методы, скрывая от американских властей конечное назначение товара.

Эти технологии имеют значительное военное применение, например, в прицелах для винтовок и приборах ночного видения. Они утверждали, что отправляют грузы в Китай и другие страны для использования в медицинских исследованиях, но на самом деле товары предназначались для России.

Марченко и его соучастники нелегально переправляли OLED-микродисплеи через компании в Гонконге и других странах, организовывая их доставку в Россию. Они также использовали подставные компании для сокрытия платежей из России. С мая 2022 года по август 2023 года подставные компании Марченко перевели в США более 1,6 миллиона долларов в поддержку этой сети контрабанды.

Аресты россиян в США по обвинению в уклонении от санкций

США ввели санкции против России в сфере электроники в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Эти меры направлены на ограничение доступа России к передовым технологиям и компонентам, необходимым для производства электроники.

Недавно сообщалось об аресте в США четырех россиян по подозрению в экспорте запрещенных товаров в Россию.

До этого стало известно, что правоохранительные органы США разоблачили схему поставки в Россию деталей для военной техники.

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