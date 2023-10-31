В США двое россиян и американец поставляли РФ детали для танков и вертолетов

Правоохранительные органы в США ликвидировали схему по поставке в РФ деталей для военной техники. Трех человек уже арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции США .

"Вчера в Бруклине было раскрыто уголовное дело по обвинению Николая Гольцева, Салимджона Насриддинова и Кристины Пузыревой в сговоре и других обвинениях, связанных с глобальной схемой закупок от имени российских организаций, попавших под санкции, включая компании, связанные с российскими Вооруженными силами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые из электронных компонентов и интегральных схем, отправленных в РФ, были обнаружены в оружии, которое россияне использовали против украинцев.

Насриддинов, житель Бруклина и двойной гражданин России и Таджикистана, был арестован сегодня утром в Бруклине. Гольцев и Пузырева были арестованы сегодня утром в отеле на Манхэттене во время поездки в Нью-Йорк к Насридинову.

Подробности поставок электроники в РФ

Специальный агент, отвечающий за расследование национальной безопасности в Нью-Йорке Иван Дж. Арвело рассказал, что в течение года эта преступная организация уклонялась от санкций и законов США, сумев отправить России более 300 партий запрещенных товаров на сумму около 10 миллионов долларов.

"Объявленные сегодня аресты демонстрируют наше постоянное внимание к борьбе с незаконными российскими сетями закупок, особенно с теми, которые пытаются приобрести секретные американские технологии", - сказал помощник министра торговли по экспорту Мэтью С. Аксельрод.

В какой технике обнаружили иностранные компоненты

Минюст США сообщил, что некоторые электронные компоненты и интегральные схемы той же марки, модели и номера детали были обнаружены в конфискованных российских оружейных платформах и оборудовании радиоразведки в Украине, в частности в:

комплексе радиоразведки "Торн-МДМ";

комплексе радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2";

легкой многоцелевой управляемой ракете "Изделие 305-Е";

бортовом противоракетном комплексе Л370 "Витебск";

вертолетах Ка-52;

беспилотных летательных аппаратах "Орлан-10";

боевых танках Т-72Б3.

Отмечается, что им уже предъявлено обвинение в массовом уклонении от санкций и схеме экспортного контроля.

РФ пытается обходить западные санкции

Недавно главы МИД стран Центральной Азии выразили готовностьужесточить санкции против России.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россию следует лишить возможности обходить санкции через посредников для того, чтобы "демонтировать" веру в безнаказанность страны-агрессора.

Сегодня стало известно, что суд Нидерландов приговорил российского предпринимателя к полутора годам тюрьмы и 200 тысяч евро штрафа. Он поставлял в Россию микросхемы в обход санкций.