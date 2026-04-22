Немецкая авиакомпания сократила 20 000 полетов из-за скачка цен на топливо

Масштабы сокращения

Lufthansa отменяет около 120 рейсов ежедневно, начиная с понедельника. Компания убирает из расписания нерентабельные маршруты из Мюнхена и Франкфурта до конца летнего сезона (середина октября).

Всего до октября будет отменено 20 000 рейсов на короткие расстояния. Это позволит сэкономить примерно 40 000 тонн авиационного топлива, цена на которое удвоилась с начала конфликта в Иране.

Точное летнее расписание будет обнародовано "в конце апреля или в начале мая". Компания обещает "оптимизировать предложение на коротких маршрутах" и обеспечить стабильность расписания.

Реакция Европы

Сокращения произошли в день, когда министры транспорта ЕС собрались для обсуждения планов предотвращения дефицита авиационного топлива. По предупреждению Международного энергетического агентства (IEA), в Европе осталось менее шести недель запасов.

Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас заявил, что ЕС изучает возможность закупки альтернативного американского авиакеросина, который не используется в Европе, и может позволить авиакомпаниям заправляться большими объемами за пределами региона.

Также возможно смягчение требований по использованию слотов в аэропортах (чтобы избежать штрафов за неиспользованные рейсы). В среду Еврокомиссия объявит план мониторинга запасов топлива и их потенциального перераспределения между странами-членами.

Ситуация у других авиакомпаний

Мировые авиаперевозчики массово сокращают рейсы или повышают цены из-за резкого роста стоимости авиакеросина после закрытия Ормузского пролива.