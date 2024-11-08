ua en ru
Пт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Финляндия предложила НАТО разместить базу для разведывательных дронов

Пятница 08 ноября 2024 09:00
UA EN RU
Финляндия предложила НАТО разместить базу для разведывательных дронов Иллюстративное фото (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Финляндия предложила Североатлантическому альянсу разместить на своей территории новую военную базу. В частности, Хельсинки могут стать базой для крупных разведывательных дронов НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По данным финской телерадиокомпании, наиболее вероятным местом для новой базы является Пирккала, хотя рассматриваются еще три альтернативные площадки.

Сейчас беспилотники НАТО базируются в Италии, однако они уже использовались в воздушном пространстве Финляндии для сбора данных на восточной границе.

Как сообщает издание, планы по созданию новой базы находятся на начальном этапе, но альянс активно ищет возможности для расширения присутствия дронов в Северной Европе.

Ожидается, что окончательное решение о размещении базы будет принято в следующем году.

Вступление Финляндии в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО стало значимым геополитическим событием, произошедшим 4 апреля 2023 года. Это решение, принятое на фоне обострения международной обстановки и российской агрессии в Украине, укрепило обороноспособность Финляндии и существенно изменило баланс сил в Северной Европе.

Исторически нейтральная Финляндия, граничащая с Россией на протяжении более тысячи километров, долгое время придерживалась политики невмешательства в военные конфликты.

Однако, события последних лет, включая оккупацию Крыма Россией и полномасштабное вторжение в Украину, заставили финское руководство пересмотреть свою внешнюю политику. Вступление в НАТО стало ответом на растущую угрозу со стороны России и гарантией безопасности для финского народа.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что Финляндия разместит новую сухопутную командную часть НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия НАТО
NEWS
Почти 1600 оккупантов, 118 дронов и не только. Генштаб обновил потери РФ за сутки
Почти 1600 оккупантов, 118 дронов и не только. Генштаб обновил потери РФ за сутки
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России