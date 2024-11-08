Финляндия предложила НАТО разместить базу для разведывательных дронов
Финляндия предложила Североатлантическому альянсу разместить на своей территории новую военную базу. В частности, Хельсинки могут стать базой для крупных разведывательных дронов НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
По данным финской телерадиокомпании, наиболее вероятным местом для новой базы является Пирккала, хотя рассматриваются еще три альтернативные площадки.
Сейчас беспилотники НАТО базируются в Италии, однако они уже использовались в воздушном пространстве Финляндии для сбора данных на восточной границе.
Как сообщает издание, планы по созданию новой базы находятся на начальном этапе, но альянс активно ищет возможности для расширения присутствия дронов в Северной Европе.
Ожидается, что окончательное решение о размещении базы будет принято в следующем году.
Вступление Финляндии в НАТО
Вступление Финляндии в НАТО стало значимым геополитическим событием, произошедшим 4 апреля 2023 года. Это решение, принятое на фоне обострения международной обстановки и российской агрессии в Украине, укрепило обороноспособность Финляндии и существенно изменило баланс сил в Северной Европе.
Исторически нейтральная Финляндия, граничащая с Россией на протяжении более тысячи километров, долгое время придерживалась политики невмешательства в военные конфликты.
Однако, события последних лет, включая оккупацию Крыма Россией и полномасштабное вторжение в Украину, заставили финское руководство пересмотреть свою внешнюю политику. Вступление в НАТО стало ответом на растущую угрозу со стороны России и гарантией безопасности для финского народа.
Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что Финляндия разместит новую сухопутную командную часть НАТО.
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