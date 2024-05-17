"Предназначена для поля боя". Пентагон отверг возможность ударов по России оружием США
Американское оружие, которое США предоставляют в рамках военной помощи, предназначено для использования на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя спикера Пентагона Сабрину Сингх во время брифинга.
Она отметила, что США не меняли свою позицию по использованию оружия, предоставляемого Украине. Как отметила представительница Пентагона, вооружение должно быть использовано для возвращения суверенной территории Украины.
"Мы обнародовали наши запросы по этому поводу. Опять же, я хотела бы повторить, что в каждой Контактной группе по вопросам обороны Украины, которую созывает министр, оружие, которое предоставляется, опять же, предназначено для использования на поле боя", - сказала Сингх.
По ее словам, министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров обсуждают, как использовать возможности. По мнению США, американское оружие лучше использовать на территории Украины.
Что этому предшествовало
Западные СМИ отмечают, что партнеры не разрешают Украине использовать предоставленное оружие для ударов по территории России.
Однако недавно глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что украинцы имеют право нанести удары по России вооружением, которое предоставила Британия.
Также государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев прокомментировал этот вопрос. Он заявил, что США не поощряют Украину наносить удары вне своих территорий. Но он также подчеркнул, что Украина сама решает, как ей вести войну.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.