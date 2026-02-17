В Германии не смогли набрать бойцов для важного подразделения у границ с РФ, - СМИ

Бригаду хотят развернуть к 2027 году в составе более 4800 военнослужащих и 200 гражданских работников. Германия планировала обеспечить на первом этапе формирования 1971 военного, однако согласились на службу только 209 человек - примерно 10% от необходимого количества.

Издание отмечает, что такой афронт ставит под сомнение то, что бригаду удастся развернуть в указанные сроки. Более того, военных могут начать отправлять в бригаду в обязательном порядке - по назначению, а не по согласию.

В то же время в министерстве обороны Германии заявили, что формирование бригады якобы ведется "по плану". Личный состав бригады планируется мотивировать повышенными зарплатами, жилищными условиями и трудоустройством для семей. Также рассматривается вариант сократить минимальный срок службы для военных Бундесвера в Литве до одного года.