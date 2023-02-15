В Германии заявили о быстром продвижении обучения украинцев на Patriot

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel , об этом заявил командир немецкого учебного подразделения.

По его словам, обучение украинских военных в Германии сейчас продвигается быстро, поскольку они высоко мотивированы и большинство из них уже имеет опыт участия в боевых действиях.

"Дело идет быстрее, чем ожидалось", - добавил он.

Стоит заметить, что сейчас на одном из объектов Бундесвера в Германии проходит обучение около 70 украинских военных на ЗРК Patriot, которое продлится около двух недель.