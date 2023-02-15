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В Германии заявили о быстром продвижении обучения украинцев на Patriot

Иллюстративное фото: в Германии заявили о быстром продвижении обучения украинцев на Patriot (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные быстро осваивают управление зенитными ракетными комплексами Patriot в Германии.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel, об этом заявил командир немецкого учебного подразделения.

По его словам, обучение украинских военных в Германии сейчас продвигается быстро, поскольку они высоко мотивированы и большинство из них уже имеет опыт участия в боевых действиях.

"Дело идет быстрее, чем ожидалось", - добавил он.

Стоит заметить, что сейчас на одном из объектов Бундесвера в Германии проходит обучение около 70 украинских военных на ЗРК Patriot, которое продлится около двух недель.

Напомним, в начале февраля стало известно, что украинские военные приступили к обучению на Patriot в Германии.

Также мы писали, что еще в середине января такие тренировки на Patriot начались в США.

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