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У Німеччині заявили про швидке просування навчання українців на Patriot

Ілюстративне фото: у Німеччині заявили про швидке просування навчання українців на Patriot (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові швидко опановують управління зенітними ракетними комплексами Patriot у Німеччині.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel, про це заявив командир німецького навчального підрозділу.

За його словами, навчання українських військових у Німеччині зараз просувається швидко, оскільки вони високо мотивовані і більшість з них уже має досвід участі у бойових діях.

"Справа йде швидше, ніж очікувалося", - додав він.

Варто зауважити, що зараз на одному з об'єктів Бундесверу в Німеччині відбувається навчання близько 70 українських військових на ЗРК Patriot, яке триватиме близько двох тижнів.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що українські військові розпочали навчання на Patriot у Німеччині.

Також ми писали, що ще в середині січня такі тренування на Patriot почалися у США.

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