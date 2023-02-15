У Німеччині заявили про швидке просування навчання українців на Patriot

Українські військові швидко опановують управління зенітними ракетними комплексами Patriot у Німеччині.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel, про це заявив командир німецького навчального підрозділу.
За його словами, навчання українських військових у Німеччині зараз просувається швидко, оскільки вони високо мотивовані і більшість з них уже має досвід участі у бойових діях.
"Справа йде швидше, ніж очікувалося", - додав він.
Варто зауважити, що зараз на одному з об'єктів Бундесверу в Німеччині відбувається навчання близько 70 українських військових на ЗРК Patriot, яке триватиме близько двох тижнів.
Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що українські військові розпочали навчання на Patriot у Німеччині.
Також ми писали, що ще в середині січня такі тренування на Patriot почалися у США.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.