У Німеччині заявили про швидке просування навчання українців на Patriot

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel , про це заявив командир німецького навчального підрозділу.

За його словами, навчання українських військових у Німеччині зараз просувається швидко, оскільки вони високо мотивовані і більшість з них уже має досвід участі у бойових діях.

"Справа йде швидше, ніж очікувалося", - додав він.

Варто зауважити, що зараз на одному з об'єктів Бундесверу в Німеччині відбувається навчання близько 70 українських військових на ЗРК Patriot, яке триватиме близько двох тижнів.