Украинские военные начали учения на системах Patriot в Германии

Группа украинских военных из 70 человек прибыла в Германию для обучения работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Немецкое правительство на основании консультаций с США хочет предоставить Украине полную систему Patriot для отражения атак беспилотников, ракет или самолетов. Такая система включает в себя центр управления огнем, радар, генератор электроэнергии и шесть или более пусковых установок, установленных на грузовике.

Как стало известно немецкому изданию, украинские военные прибыли в Германию во вторник и уже сегодня должны приступить к учениям.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает развертывания американской системы Patriot в максимально сжатые сроки.

При этом, как сообщили в Офисе президента Украины, Киев может получить ПВО Patriot в середине весны, а пока идет обучение и логистическая поставка этих систем.

Известно, что подготовка украинских военных на системах Patriot будет длиться несколько месяцев.

Отметим, что предоставить Украины комплексы ПВО Patriot согласились США и Германия. Позже сообщалось, что Нидерланды также отправят в Украину две пусковые установки Patriot.

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