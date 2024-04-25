Украинцы в Германии смогут получить альтернативу недействительному паспорту, но не все

Отмечается, что предоставление или же продление беженцам временного вида на жительство не предусматривает у них наличия действующего паспорта.

"Кроме того, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта только на основании непройденной им службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев выдаст ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт", - пишет издание.

В то же время в сенате отметили, что согласно правилам пребывания иностранцев в Германии, иммиграционные ведомства могут выдать беженцам немецкие документы только при наличии веских причин.

"Воинский долг сам по себе считается в Германии вполне приемлемым гражданским долгом", - добавил представитель сената и отметил, что ходатайства будут тщательно проверяться и, как правило, отклоняться.

Что предшествовало