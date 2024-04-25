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Украинцы в Германии смогут получить альтернативу недействительному паспорту, но не все

Фото: в Германии заявили об альтернативе для беженцев с недействительным паспортом (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Решение Министерства иностранных дел Украины о приостановлении консульских обслуживаний украинских мужчин не повлияет на их статус беженцев в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ берлинского сената Deutsche Welle.

Отмечается, что предоставление или же продление беженцам временного вида на жительство не предусматривает у них наличия действующего паспорта. 

"Кроме того, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта только на основании непройденной им службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев выдаст ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт", - пишет издание. 

В то же время в сенате отметили, что согласно правилам пребывания иностранцев в Германии, иммиграционные ведомства могут выдать беженцам немецкие документы только при наличии веских причин. 

"Воинский долг сам по себе считается в Германии вполне приемлемым гражданским долгом", - добавил представитель сената и отметил, что ходатайства будут тщательно проверяться и, как правило, отклоняться. 

Что предшествовало

Недавно Министерство иностранных дел ограничило консульства в предоставлении услуг военнообязанным мужчинам, которые сейчас находятся не в Украине. Вчера, 24 апреля, Кабинет министров обнародовал постановление, запрещающее выдачу мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет загранпаспорта за пределами Украины. В то же время есть и исключения, с которыми можно ознакомиться по ссылке.

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