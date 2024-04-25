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Українці в Німеччині зможуть отримати альтернативу недійсному паспорту, але не всі

Фото: в Німеччині заявили про альтернативу для біженців з недійсним паспортом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Рішення Міністерства закордонних справ Україні щодо призупинення консульських обслуговувань українських чоловіків не вплине на їхній статус біженців в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням відповідь берлінського сенату Deutsche Welle.

 

Зазначається, що надання або ж продовження біженцям тимчасової посвідки на проживання не передбачає в них наявності чинного паспорта. 

"Крім того, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі непройденої ним служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців видасть йому для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює паспорт", - пише видання. 

Водночас в сенаті зауважили, що згідно з правилами перебування іноземців у Німеччині, імміграційні відомства можуть видати біженцям німецькі документи лише у разі наявності вагомих причин. 

"Військовий обов'язок сам по собі вважається в Німеччині цілком прийнятним громадянським обов'язком", - додав представник сенату та відзначив, що клопотання ретельно перевірятимуться й, як правило, відхилятимуться. 

Що передувало

 

Нещодавно Міністерство закордонних справ обмежило консульства в наданні послуг військовозобов'язаним чоловікам, які наразі перебувають не в Україні. Вчора, 24 квітня, Кабінет міністрів оприлюднив постанову, яка забороняє видачу чоловікам віком з 18 до 60 років закордонні паспорти за межами України. Водночас є й виключення з якими можна ознайомитись за посиланням

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