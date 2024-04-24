В Германии ответили, будут ли лишать украинских мужчин статуса беженцев
Германия не планирует лишать мужчин из Украины статуса беженцев, несмотря на решение Киева приостановить для них консульские услуги.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии DW заявил представитель министерства внутренних дел Германии Максимилиан Калль.
"Я уверен в том, что это (приостановка консульских услуг - ред.) не повлияет на статус беженцев из Украины, нуждающихся в защите, независимо от того, идет ли речь о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или мужчин", - заявил Калль.
При этом в Германии отказываются как-либо комментировать решение Украины приостановить консульские услуги для мужчин призывного возраста.
"Это суверенное решение Украины, которое я не могу комментировать от имени МИД ФРГ", - заявил представитель министерства иностранных дел Германии Кристиан Вагнер.
Что предшествовало
Напомним, ранее украинским мужчинам, которые проживают за границей, временно прекратили предоставлять консульские услуги. В МИД объяснили такое решение "справедливым отношением ко всем".
Также сегодня, 24 апреля, Кабмин решил запретить пересылку за границу оформленных паспортов гражданина Украины или загранпаспортов.
Более детально о новых решениях - в материале РБК-Украина.
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