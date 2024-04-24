В Германии ответили, будут ли лишать украинских мужчин статуса беженцев

Германия не планирует лишать мужчин из Украины статуса беженцев, несмотря на решение Киева приостановить для них консульские услуги.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии DW заявил представитель министерства внутренних дел Германии Максимилиан Калль.

"Я уверен в том, что это (приостановка консульских услуг - ред.) не повлияет на статус беженцев из Украины, нуждающихся в защите, независимо от того, идет ли речь о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или мужчин", - заявил Калль.

При этом в Германии отказываются как-либо комментировать решение Украины приостановить консульские услуги для мужчин призывного возраста.

"Это суверенное решение Украины, которое я не могу комментировать от имени МИД ФРГ", - заявил представитель министерства иностранных дел Германии Кристиан Вагнер.