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В Германии ответили, будут ли лишать украинских мужчин статуса беженцев

Берлин, Среда 24 апреля 2024 21:45
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В Германии ответили, будут ли лишать украинских мужчин статуса беженцев Фото: в Германии сделали заявление о статусе беженцев для украинских мужчин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия не планирует лишать мужчин из Украины статуса беженцев, несмотря на решение Киева приостановить для них консульские услуги.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии DW заявил представитель министерства внутренних дел Германии Максимилиан Калль.

"Я уверен в том, что это (приостановка консульских услуг - ред.) не повлияет на статус беженцев из Украины, нуждающихся в защите, независимо от того, идет ли речь о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или мужчин", - заявил Калль.

При этом в Германии отказываются как-либо комментировать решение Украины приостановить консульские услуги для мужчин призывного возраста.

"Это суверенное решение Украины, которое я не могу комментировать от имени МИД ФРГ", - заявил представитель министерства иностранных дел Германии Кристиан Вагнер.

Что предшествовало

Напомним, ранее украинским мужчинам, которые проживают за границей, временно прекратили предоставлять консульские услуги. В МИД объяснили такое решение "справедливым отношением ко всем".

Также сегодня, 24 апреля, Кабмин решил запретить пересылку за границу оформленных паспортов гражданина Украины или загранпаспортов.

Более детально о новых решениях - в материале РБК-Украина.

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