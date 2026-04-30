В Германии предложили модель оборонного сотрудничества с Украиной

Комментируя возможные форматы сотрудничества - импорт украинских дронов, совместное производство или другие модели - эксперт поддержал позицию украинской стороны по защите технологий.

"Я считаю, что господин Буданов (руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов - ред.) прав. Украина должна бережно относиться к своей интеллектуальной собственности и данным. Это очень ценное. И, бесспорно, в этом мире Украина не должна отдавать это бесплатно. Почему вы должны это делать?", - сказал Ланге.

По его словам, наиболее перспективной моделью является партнерство между отраслями на равных условиях, когда украинские технологии и данные используются для совместного производства продукции, которая может выходить на европейский рынок публичных закупок.

Он подчеркнул, что Украина не должна восприниматься как "объект" в таких отношениях, а должна выступать равноправным партнером.

"Украина - это не объект. Вы никому не подчинены. Поэтому в этом вы можете быть очень уверенными", - отметил эксперт.

Что касается продажи украинской продукции, то все зависит от того, в каком направлении будет двигаться рынок. Ведь это перенасыщенное пространство. Куда ни глянь, в Украине можно встретить кого-то с небольшими дронами или беспилотными наземными транспортными средствами.

"Я считаю, что очередная волна небольших дронов или беспилотных наземных транспортных средств не решит этот вопрос - ни для Украины, ни для Европы", - сказал он.

По его мнению, чрезвычайно большое значение в будущем имеют ракеты, противоракетная оборона и радиоэлектронная борьба.

В итоге Ланге отметил, что наибольшие перспективы открываются в партнерстве между отраслями на равных, а также в создании совместных продуктов, которые можно экспортировать или которые в конце концов смогут успешно конкурировать на рынке государственных закупок.

"Я имею в виду, что цель все равно заключается в том, чтобы рынок Украины и европейский рынок объединились. Поэтому, это продукция для общего рынка. Но я бы ничего не отдавал, если бы был на месте Украины", - резюмировал он.