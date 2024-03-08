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В Германии призвали прекратить дискуссии о размещении западных войск в Украине

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия исключает возможность размещения своих войск на территории Украины. Берлин призывает прекратить дискуссии по этой теме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса, которого цитирует FAZ.

Соответствующее заявление Писториус сделал во время визита в Хельсинки в пятницу, 8 марта.

Министр отметил, что дискуссии о размещении западных войск в Украине продолжаются, но, по его мнению, их следует прекратить.

"Никто действительно не хочет, чтобы сухопутные войска были в Украине, сейчас об этом идет дискуссия, поэтому мы должны прекратить это на этом этапе", - сказал глава Минобороны Германии.

Министр обороны Финляндии Антти Хаккяне, с которым встретился Писториус, также отверг возможность размещения войск. Он добавил, что союзники Украины должны сосредоточиться на другом.

"Но все поддерживают увеличение помощи в форме оружия, боеприпасов и денег, и именно на этом мы должны теперь сосредоточьтесь", - заявил он.

Идея Макрона об отправке войск

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва, Латвия и Эстония.

Во Франции объяснили, что сейчас речь не идет об отправке сухопутных войск в Украину. Но Макрон допускает такую возможность при наступлении россиян на Киев или Одессу.

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