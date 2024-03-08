UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Німеччині закликали припинити дискусії про розміщення західних військ в Україні

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина відкидає можливість розміщення своїх військ на території України. Берлін закликає припинити дискусії щодо цієї теми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, якого цитує FAZ.

Відповідну заяву Пісторіус зробив під час візиту до Гельсінкі у п'ятницю, 8 березня.

Міністр зазначив, що дискусії про розміщення західних військ в Україні тривають, але, на його думку, їх потрібно припинити.

"Ніхто насправді не хоче, щоб сухопутні війська були в Україні, зараз про це йде дискусія, тому ми повинні припинити це на цьому етапі", - сказав глава Міноборони Німеччини.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккяне, з яким зустрівся Пісторіус, також відкинув можливість розміщення військ. Він додав, що союзники України повинні зосередитися на іншому.

"Але всі підтримують збільшення допомоги у формі зброї, боєприпасів і грошей, і саме на цьому ми повинні тепер зосередьтеся", - заявив він.

Ідея Макрона про відправлення військ

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія.

При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва, Латвія та Естонія.

У Франції пояснили, що зараз не йдеться про відправлення сухопутних військ в Україну. Але Макрон допускає таку можливість у разі наступу росіян на Київ чи Одесу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяВійна Росії проти України