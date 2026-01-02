В Германии призвали вернуть годных к службе украинцев на родину
Христианско-социальный союз (ХСС) хочет ужесточения миграционной политики в Германии, в том числе в отношении украинских мужчин. Тех из них, кто пригоден к службе, предлагают отправлять на родину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Münchner Merkur.
Соответствующие требования изложены в проекте решения ХСС для зимнего совещания партии, которое скоро состоится в монастыре Зеон в Баварии.
"ХСС в Зеоне зафиксирует позицию не позволять обратные поездки беженцам ("отпуска на родину"). Если беженец для этого едет в свою страну происхождения, он должен автоматически терять статус защиты, "поскольку своим поведением он опровергает собственную потребность в защите", - пишет издание.
Кроме того, руководитель земельной группы ХСС в Бундестаге Александр Хоффманн предлагает возвращать в Украину "пригодных к службе украинских мужчин", где они должны "сделать свой вклад в оборону своей страны".
Также ХСС настаивает на том, чтобы искатели убежища принимали финансовое участие в расходах на пребывание в Германии.
В частности, в проекте решения говорится, что на новоприбывших украинцев с апреля 2025 года должно действовать правило, которое позволяет привлекать их возможные активы "для покрытия расходов на пребывание в Германии".
Украинские беженцы в ЕС
По данным Еврокомиссии, в 2025 году количество получателей временной защиты в Евросоюзе составило около 4,3 млн человек.
Польша и Германия приняли у себя больше всего беженцев из Украины - более 985 тысяч и 1,1 миллиона человек, соответственно.
Отметим, председатель комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев рассказывал, что налоговые декларации должны подавать только резиденты Украины. Учитывая это, украинские беженцы должны подавать декларации, при этом их освободили от необходимости уплаты налогов за помощь от иностранного государства.