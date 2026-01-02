В Германии призвали вернуть годных к службе украинцев на родину

Христианско-социальный союз (ХСС) хочет ужесточения миграционной политики в Германии, в том числе в отношении украинских мужчин. Тех из них, кто пригоден к службе, предлагают отправлять на родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Münchner Merkur .

Соответствующие требования изложены в проекте решения ХСС для зимнего совещания партии, которое скоро состоится в монастыре Зеон в Баварии.

"ХСС в Зеоне зафиксирует позицию не позволять обратные поездки беженцам ("отпуска на родину"). Если беженец для этого едет в свою страну происхождения, он должен автоматически терять статус защиты, "поскольку своим поведением он опровергает собственную потребность в защите", - пишет издание.

Кроме того, руководитель земельной группы ХСС в Бундестаге Александр Хоффманн предлагает возвращать в Украину "пригодных к службе украинских мужчин", где они должны "сделать свой вклад в оборону своей страны".

Также ХСС настаивает на том, чтобы искатели убежища принимали финансовое участие в расходах на пребывание в Германии.

В частности, в проекте решения говорится, что на новоприбывших украинцев с апреля 2025 года должно действовать правило, которое позволяет привлекать их возможные активы "для покрытия расходов на пребывание в Германии".